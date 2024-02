Bum bum Kuba a game na čtyři esa. To jsem zažil poprvé, jásal Menšík

Jakube, šestý game druhé sady jste stihl snad za minutu, trefil jste v něm čtyři esa. Už se vám to někdy povedlo?

„Právě že ne. Viděl jsem nějaká videa, když Federer nebo Kyrgios taky trefili čtyři esa, ale mně osobně se to ještě nikdy nepovedlo. Vždycky to byly tři, ale čtyři nikdy. Takže když jsem šel na čtvrtý servis, říkal jsem si, že už to musím zakončit zase esem.“ (smích)

Po čtvrtém daviscupovém triumfu ze čtyř zápasů je dobrá nálada. Jak hodnotíte výkon proti 415. tenistovi světa?

„Zápas, i když to ze začátku v prvním setu nevypadalo, byl velice náročný. Byla to pro mě první zkušenost hrát doma, ještě za nerozhodnutého stavu. V prvním setu jsem ho k ničemu nepustil, v tom druhém už byl zápas velice kvalitní. On se zlepšil hlavně na servisu a jak je levák, na tomhle povrchu jeho rotace nepříjemně sjížděly. V koncovce mě měl na lopatě, odvracel jsem tři setboly. Pak jsem v tiebreaku prohrával 2:4, ale dobře jsem to otočil a v důležitých momentech jsem si pomohl podáním. Důležité chvíle jsem zvládl a podržel mě při nich servis. Toho si cením. Zvlášť, když člověk hraje doma a může tu mít rodinu a přátele. Fanoušci mě vyburcovali k nejlepším výkonům.“

Jak se vám v osmnácti na kurt nastupovalo v roli jasného favorita? Líbí se vám taková pozice?

„(smích) No hele… Myslím, že se na to nekoncentruju a ani mě to nesvazuje. Jestli má někdo ranking takový nebo makový, je úplně jedno. Vždycky se snažím hrát svoji hru. Jasně, Izraelci nemají takový ranking. Ale když se podíváte na výměny, uvidíte, že to byla naprostá rovina. Nechci je přeceňovat ani podceňovat, ale obzvlášť v Davis Cupu, když hrají za svoji zem, se dokážou vybičovat k nejlepším výkonům. To také on ve druhém setu ukázal, pozvedl hru a byla to rovina.“

S čím jste byl v utkání nejvíc spokojený?

„Od Australian Open už uplynula nějaká doba, byl jsem sám na sebe zvědavý, jak to zvládnu. Dobře jsme tu potrénovali, po delší době jsem měl zápas. Hlavně jsem rád, že jsem dobře zvládl úvod, po delší době trvá, než se člověk dostane do zápasového rytmu. Za poslední dobu jsme taky hodně pracovali na servisu, i v tomhle zápase to byla moje velká zbraň. Můžu se na něj spolehnout v jakékoli situaci, což se zase potvrdilo. Takže největší radost mi udělala konzistentnost a servis.“

A zvládání klíčových situací? Ti, kteří vás znají nejlépe, mluví o tom, že je to vaše velká přednost. Je to dar, nebo výsledek mentální práce?

„Je to komplex veškerých věcí. Ve svých osmnácti tolik zkušeností nemám, ale snažím se zvládání důležitých momentů pracovat s mentálním trenérem Draganem Vujovičem, s kterým už spolupracuji strašně dlouho. Nebýt jeho, tak bych tyhle chvilky, kdy je mi na kurtu nejhůř, nedokázal tak kvalitně ustát. Spolupráce s ním je skvělá a zkušenosti ze zápasů, ať proti těm nejlepším nebo na futurech a challengerech, taky dokážu zužitkovat.“