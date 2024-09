Změny v Davis Cupu: opět jiný formát či vyšší dotace. Play off bude v Číně

Až bude perspektivní generace mladých českých tenistů vedená kapitánem Tomášem Berdychem jednou útočit na triumf v Davis Cupu, bude to zřejmě v Číně. Mezinárodní tenisová federace (ITF) tam v rámci lukrativního obchodu hodlá možná už od roku 2025 přesunout vyvrcholení tradiční týmové soutěže v podobě play off pro osm týmů (takzvané Final 8), které poslední tři roky hostí španělská Málaga.

Od příští sezony se změní také formát soutěže. Skupinovou fázi, která se konala minulý týden ve čtyřech různých městech, nahradí předkolo play off. V něm se podle tradičního modelu utkají dva týmy – jeden domácí a druhý hostující. A vítěz projde mezi elitní osmičku do play off. Informuje o tom britský deník The Times.

Čínský vliv v tenisu oslabil během covidové pandemie, která zmrazila sport v zemi. I po aféře s tenistkou Pcheng Šuaj, jež obvinila vysokého politického činitele ze sexuálního napadení, a panovaly obavy o její bezpečnost. WTA kvůli tomu na rok a půl suspendovala všechny své turnaje v Číně. Nyní se asijský gigant do tenisu vrací s novou silou.

ITF chystá přesun své výstavní akce, finále Davis Cupu, do Číny. Na obchodu údajně vydělá částku v desítkách milionů liber. Favoritem na pořadatelství je město Ču-chaj, které už minulý týden hostilo dění ve skupinové fázi. Mezi další kandidáty patří Šen-čen či Kuang-čou.

K přesunu play off dojde nejpravděpodobněji od sezony 2026, ačkoliv i rok 2025 je stále ve hře. Na něj má pořadatelskou opci španělská Málaga, Číňané však mohou ITF ze smlouvy vykoupit. „Máme několik kandidátů, kteří jsou v procesu posuzování,“ sdělil deníku The Times mluvčí ITF.

Pro české fanoušky je chystaný přesun Final 8 do Asie nevýhodnou zprávou, naopak konec skupinové fáze dává šanci, že by v tuzemsku mohly proběhnout za rok i dvě daviscupové bitvy. Jedna únorová kvalifikační a druhá zářijová coby předkolo play off.

Přesunem Final 8 do Číny ITF riskuje, že přijde na sklonku roku o některé hvězdy, které nebudou chtít v listopadu vážit cestu do Asie. Obměkčit by je naopak mohlo navýšení dotace Davis Cupu, jež loni činila 15 milionů dolarů.

ITF potřebuje najít silného partnera pro Davis Cup poté, co po pouhých pěti letech zkrachoval projekt společnosti Kosmos vedené fotbalovým obráncem Gerardem Piquém, která se zavázala přinést do soutěže 3 miliardy dolarů během 25 let.

Přes velké plány se projekt neuchytil zvlášť kvůli tolik kritizovanému turnajovému formátu, jenž Davis Cup podle hráčů a fanoušků připravil o to nejcennější – kouzlo zápasů v domácím prostředí.

První ročník 2019 v Madridu provázely programové problémy, nízká návštěvnost a prodělek v řádech desítek milionů dolarů. Další sezona byla zrušená kvůli covidu. Ročník 2022, který v Málaze ovládla Kanada, sice zaznamenal zvýšený divácký zájem (176 000 diváků oproti 100 000 v roce 2021), ani to však nestačilo a v lednu 2023 bylo oznámeno, že ITF a Kosmos končí partnerství.

Nyní vstupuje na scénu místo firmy španělského fotbalisty Čína…