Oslavy českých šampionek. Úsměvy s pohárem, opory si společně poplakaly

V sychravém začátku týdne to pro kolemjdoucí bylo zajímavé zpestření. Okolo půl jedenácté dopoledne se u břehu Vltavy na Novotného lávce sešly členky českého fedcupového týmu, aby se vyfotily a zapózovaly s pohárem.

Po výhře 3:0 nad Američankami si v noci užívaly zasloužené oslavy. Kateřině Siniakové, Barboře Strýcové, Petře Kvitové, Lucii Šafářové i Barboře Krejčíkové to i přes patrnou únavu v očích velmi slušelo a na focení přijely v dobré náladě. Ženskému kolektivu velel Petr Pála, kapitán týmu a tmel celé party.

„Hezky jsme to oslavili. Tím, jak jsme začali brzy, to nebylo do rána, ale stejně to bylo náročné. Nejvíc si to užiju, když vidím, jak si holky užívají oslavu samy. Jsem velmi spokojený,“ hlásil Pála. „Holky to rozjely, musím je všechny pochválit. Pustily se do toho, začaly tancovat, bylo to v pořádku. Na parketu s nimi krok držet nezvládnu, ale na baru jo,“ smál se muž, který byl u všech velkých úspěchů minulých let.

Celý tým na Novotného lávce tradičně pózoval s pohárem, Petra Kvitová i další si fotily památeční selfíčka. Pozadí Pražského hradu nabízí nádherné panorama, pro vyfocení s pohárem jde o ideální místo.

„Tancovaly jsme, to k tomu patří, kapitán s námi držel krok, myslím. Nějaká slzička ukápla, ale převažovala radost,“ prozradila Lucie Šafářová, která po Australian Open končí kariéru a o víkendu svým dlouholetým parťačkám jen fandila u české lavičky.

Podobně na tom byla i Petra Kvitová. Česká jednička do finále nezasáhla kvůli nemoci, nicméně ani ona v O2 areně nechyběla a užila si i následné oslavy. „Jsem emotivní člověk, s Bárou jsme toho zažily víc, než s jinými holkami. Také s Luckou máme spousty titulů, všechny úspěchy i neúspěchy jsme zažívaly spolu. Na jednu stranu je to smutné, na druhou se tak Bára rozhodla. Nikdo jí nebrání, ale bude nám chybět. Poplakaly jsme si,“ přiznala dvojnásobná wimbledonská šampionka.

Víkendové zápasy odtáhla dvojice Kateřina Siniaková, Barbora Strýcová. Obě dvě své role na kurtu zvládly a pro Česko vyhrály všechny tři napínavé zápasy. „Oslavy proběhly dobře, pro mě to bylo poprvé. Už o půlnoci jsme šla domů, i tak jsem ráda, že jsem toho mohla být součástí. Vážím si celého týmu i lidí, co nás podporovali,“ vstřebávala životní víkend Kateřina Siniaková, která uhrála dva ze tří bodů.

Naposledy si s fedcupovým týmem užila oslavy Barbora Strýcová, která už před finále s USA oznámila, že s reprezentací končí. „Jelikož jsme začaly dost brzo, už v šatně po zápase, musely jsme trošku zbrzdit, když jsme přišly do baru. Já oslavuju vždycky naplno, Z holek jsem samozřejmě odcházela poslední, ale ne úplně pozdě. Ve dvě jsem byla na hotelu,“ přiblížila 32letá hráčka, která spolu se Šafářovou na rozlučku zaplatila za celý tým večeři.

Finále s USA uzavřela Kateřina Siniaková už po prvním nedělním singlu, tím pádem bylo na oslavy i po jejím téměř čtyřhodinovém maratonu víc času, než když by muselo dojít i na další zápasy. „Nevydržela jsem nejdéle, i díky nachlazení jsem to úplně nepřeháněla. Můj zdravotní stav není na to, abych pila hodně alkoholu. Bylo to decentní, ale zatančila jsem si,“ hlásila Kvitová. „Já jsem oslavy netáhla, ale všichni jsme si to skvěle užily. Bylo těžké vstávat z postele, cítím celé tělo. Ale už se to rozhýbalo, takže to bude dobré,“ culila se Siniaková.

