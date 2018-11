Černošek: Z Kvitové mám divný pocit. Co řekl Siniakové a jaké vidí naděje?

Šest titulů za osm let, to je éra, pod níž je Miroslav Černošek podepsaný hodně tučným písmem. To on tahá v zákulisí za nitky a díky jeho dobrým vztahům s hráčkami nemělo Česko na rozdíl od jiných mocností problémy s tím, aby hvězdy reprezentovaly.

O Kateřině Siniakové jste již nějaký čas mluvil jako o další velké opoře pro Fed Cup. Muselo vás potěšit, že se vaše slova o víkendu ukázala hodně prorockými, že?

„Nechci ze sebe dělat vizionáře, ale povím vám jeden příběh. Ve čtvrtek jsem přišel na trénink a viděl, že Petra (Kvitová) prostě ve svém stavu o víkendu nastoupit nemůže. Akorát dotrénovala Katka. Já s ní spolupracuji desátý rok. Vzal jsem si ji bokem, sedli jsme si na lavičku a dal jsem s ní řeč.“

Co bylo jejím obsahem?

„Říkám jí: Katko, prosím tě, nastal okamžik změny. Dvacet let dělám marketing kolem Fed Cupu a Davis Cupu a vždycky přijde bod zlomu. A ten nastává tady a teď. Jestli jsi to správně pochopila, Petra (Kvitová) ve Fed Cupu pomalinku končí, Bára (Strýcová) končí natvrdo. A řeknu ti, že můžeš vyhrát turnaje v Madridu, Pekingu nebo kde všude, ale když tady v té hale uděláš o víkendu dva body, tak jsi hvězda českého tenisu a celého českého sportu.