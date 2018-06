Nadal překonal vedro, křeče i soupeře. Je to víc než sen, plakala legenda

Pojedenácté slavil na centrurtu slavného Roland Garros. Rafael Nadal pokračuje ve výjimečné bilanci, na pařížské antuce vládne s výjimkou dvou let nepřetržitě od roku 2005. Nedělní finále s Dominikem Thiemem legendární Španěl ovládl hladce ve třech setech, zadarmo ale nic nedostal - musel si poradit s nepříjemným soupeřem, vedrem i bolavou levačkou, kterou si nechal ve třetím setu ošetřovat. "Je složité popsat, jak se cítím. Je to víc než sen," soukal ze sebe šťastný 32letý muž ve chvíli, kdy přebíral stříbrný pohár. Neubránil se ani slzám dojetí...

Vyhrávat na červené drti vypadá v případě Nadala jako běžná rutina. Nazout boty, vzít raketu do ruky a ničit soupeře. Jedno jakého, stejně si nikdo ani neškrtne...

Při cestě za jedenáctým triumfem ztratil jediný set (Diego Schwartzman ve čtvrtfinále), finále s Dominikem Thiemem se proměnilo v brutální demonstraci síly levorukého Španěla. Nadal diktoval tempo hry, i když Thiem dělal, co mohl, nakonec neměl nárok a za dvě a třičtvrtě hodiny bylo vymalováno.

"V první řadě chci pogratulovat svému soupeři. Dominic tady odehrál dva skvělé týdny, je to dobrý kluk a můj kamarád. Bylo mi ctí hrát s tebou finále, pokračuj takhle dál. Jsem si jistý, že tady jednou můžeš vyhrát," pravil se svou pověstnou skromností antukový fenomén.

Thiem vzdoroval, co to šlo, bojoval takřka do posledního míčku. Jenže na rozjetého Nadala neměl nárok. Když předvedl fantastický úder, Nadal vytáhl ještě lepší a zchladil snahu i herní nadšení 25letého Rakušana.

"Přes zklamání z prohry mám za sebou skvělé dva týdny," prohlásil Thiem po svém prvním grandslamovém finále, díky kterému se posune na sedmé místo světa. "Pamatuju si, jak jsem v jedenácti letech sledoval Nadalovu první výhru v Paříži v televizi a ani trochu nedoufal, že si s ním tady zahraju finále," vzdal hold antukovému šampionovi.

Nejkrizovější moment prožil famózní Španěl ve třetím setu. Za stavu 3:0 dostal křeč do ruky, ztratil následující dva gamy a zdálo se, že utkání nabere dramatičtější ráz. Nadal si svou levačku nechal ošetřit, převázal tejpy a pokračoval dál.

"Ve třetím setu jsem dostal křeč do ruky, měl jsem trochu problém," přiznal Nadal. "Navíc bylo náročné počasí, vlhko. Musel jsem hrát na hranici svých možností, abych Dominika porazil. To, že jsem zase vyhrál, jde jen těžko popsat. Už to není ani sen, je to něco neuvěřitelného, naprostá fantazie," hodnotil utkání přímo na kurtu.

Nadal, ač trofej z Paříže dobře zná a už třináct let ji prakticky nikomu nepůjčuje, se neubránil slzám dojetí. "Je opravdu složité popsat, jak se cítím. Děkuji vám všem za podporu. Získávám z vás energii, abych pokračoval. Doufám, že se tady za rok zase uvidíme," klaněl se Nadal publiku a střídal angličtinu s francouzštinou.

Nadal po další suverénní jízdě dál vládne světovému žebříčku. V zádech má švýcarskou legendu Rogera Federera, který se po antukové pauze chystá na návrat na travnaté podniky s vrcholem na Wimbledonu. Dva tenisoví velikáni přes přibývající věk stále dominují, posledních šest grandslamů si mezi sebou rozdělili rovným dílem.