Bouzková se po prohře nehroutí. Nechápala, že ji nálet holuba stál fiftýn | iSport.cz

Co převažuje po tak těsném zápase?

„Myslím, že jsem ráda i tak, i když jsem prohrála. Naplno jsem si to užila. Dokázala jsem si, že můžu hrát i proti takhle dobrým holkám. Plánuju na tom stavět dál.“

Jak se vám v noci spalo uprostřed rozehraného zápasu, jehož stav byl 1:1 na sety?

„Dobře. Věděla jsem, že mám pořád šanci. Ale včera jsem byla trochu smutná, že jsem druhý set nedotáhla do konce. Na druhou stranu – kdyby mi před turnajem řekli, že budu mít možnost hrát s ní na tři sety, rozhodně bych to brala. Těšila jsem se. Užila jsem si to.“

Během utkání došlo ke kuriózní výměně, kterou jste ztratila. Přestala jste hrát, protože na vás letěl holub.

„Škoda. Myslela jsem si, že se měl míček opakovat. Holub byl opravdu tady! (ukazuje si před obličej) Nevím, je to na rozhodčích. Co se dá dělat.“

Sembra Hitchcock, ma è il Roland Garros: Marie Bouzková attaccata dagli uccelli sul campo 🐦🤣🎾#RG19 | #EurosportTENNIS pic.twitter.com/hoi8YxcXOB — Eurosport IT (@Eurosport_IT) May 27, 2019

Už jste se s něčím podobným setkala?

„Ne. Každopádně mi to připadalo divný. Protože normálně, když spadne deštník nebo něco, opakuje se míč, a takhle když mám holuba půl metru před sebou, tak se neopakoval. Řekli, že jsem přestala hrát. Já na to: to byl reflex, když mám holuba půl metru před sebou. Ale nedá se nic dělat.“

Podporu v hledišti jste měla velikou, že?

„Tomu jsem se až smála, jaký tam byl kotel fanoušků. Jedna strana řvala Maruška a druhá Bouzková. To jsem ještě nikdy před tím nezažila, takže jsem si to užívala.“

Alespoň jste prožila skutečně nezapomenutelnou premiéru v Paříži.

„To rozhodně. Bylo tam strašně moc emocí, nervů. Vezmu si z toho to nejlepší a doufám, že mi to půjde teďka dobře na trávě.“