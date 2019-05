Muchová kosí na grandslamech favoritky: Dává mi to sebevědomí | iSport.cz

Jestliže pro jiné hráčky znamenají grandslamy stresující zážitek, při kterém nedokážou prodat co umí, Muchová na akcích velké čtyřky získala obě žebříčkově největší výhry kariéry. „Grandslamy jsou pro mě největší motivací, ale vyhrávat chci i na menších turnajích,“ pokrčila rameny hráčka obdivovaná pro pestrou škálu úderů, jaká se v ženském tenise jen tak nevidí.

I díky ní se letos pyšní bilancí 20 výher a 6 porážek, na Roland Garros už se o ní zajímají i zahraniční reportéři. Od začátku letošního roku vylétla Muchová ze 145. příčky na aktuální životní 73. místo a po Paříži si ho ještě vylepší. Jak dramaticky, o tom rozhodne její další tažení.

V příštím kole čeká Rumunka Irina Beguová, i dál má pavouk kolem sebe po odstoupení Petry Kvitové relativně prostý od velkých jmen. V současném vyrovnaném ženském tenise se může stát skutečně cokoliv. „Určitě je šance uhrát dobrý výsledek. Je to otevřené a já se cítím dobře. Vyhrané zápasy mi dávají sebevědomí, v koncovkách si věřím,“ popisovala své rozpoložení.

V Paříži nastoupila k třetímu grandslamu v hlavní soutěži, na rozdíl od loňského New Yorku a letošního Melbourne se už nemusela probíjet kvalifikací. „A to je velká pomoc. Kvalifikací ani nemusím projít, protože v ní jsou hodně dobré hráčky. Mít teď tři zápasy v nohách na antuce, to by bylo pak těžké něco v hlavní soutěži uhrát,“ pravila tenistka, která si dělá velké jméno.

Letos zažila vítězný debut ve fedcupovém týmu, v Praze si před měsícem zahrála svoje první finále na WTA Tour. Od té doby svěřenkyně slovenského kouče Emila Miškeho stála. „Po Praze jsem se musela dát trochu zdravotně dohromady. Proto mi dneska chvíli trvalo, než jsem se rozehrála,“ líčila s tím, že ji zaskočila bouřlivá atmosféra na Roland Garros. „Někdy jsem nevěděla, jestli hlásí moje skóre nebo to z vedlejšího kurtu. Vedle hráli kluci, to byl řev zprava zleva.“

Hodně povyku by ráda svým tenisem v Paříži ztropila i sama. Zatím k tomu má dobře nakročeno.