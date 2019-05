Mladá naděje ukradla Siniakové trenéra! Neetické, povzdechla si Češka | iSport.cz

PŘÍMO Z PAŘÍŽE | Je obvyklé, že tenisté a tenistky propouští své trenéry. Aby vám však kouč dal sám výpověď a šel za lepším, to se jen tak nestává. Zažila to Kateřina Siniaková, kterou po víc než půlroční spolupráci opustil Brit Iain Hughes. A namířil si to ke konkurenci. Už v Paříži se radoval v lóži osmnáctileté Rusky Anastasie Potapovové, která v úvodním kole vyřadila Angelique Kerberovou.