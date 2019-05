Perný den "důchodkyně" Šafářové: nákup šatů, objetí se Serenou a slzy | iSport.cz

Vyrazila na jistotu. „Do Galeries Lafayette, tam toho bylo hodně. Nevzala jsem úplně první, ale zase tak dlouhé vybírání to nebylo,“ usmála se v hráčských prostorách po slavnostním ceremoniálu, kde na ni čekal přítel Tomáš Plekanec a neteř.

Oči měla ještě zarudlé. „Zase jsem brečela,“ povzdechla si. V Paříži si přála světovou rozlučku, její poslední deblový zápas však proběhl na malém kurtu číslo 4 v studené atmosféře bez jakýchkoliv emocí. Zato gesto, které Francouzi předvedli druhý den, už skutečně světové bylo.

Šafářová nastoupila na Chatrierův stadion v elegantních černých šatech po zápase Sereny Williamsové. Právě s ní si na stejném místě zahrála v roce 2015 finále Roland Garros. Serena svojí českou soupeřku nejprve ocenila v pozápasovém rozhovoru, pak se obě objaly u východu z dvorce. „Pogratulovala mi a říkala, že jsem jí předběhla. Odpověděla jsem, ať ještě dál pokračuje, že jí to jde moc dobře a přeju jí štěstí. Bylo to hezké,“ popsala „Šafi“.

Pak už nakráčela do středu kurtu za potlesku z poloviny zaplněných ochozů a z rukou šéfe francouzské tenisové federace Bernarda Giudicelliho převzala památeční cenu. Šlo o průřez pařížskou antukou, který názorně zobrazuje všechny vrstvy zdejšího povrchu. Když ji Šafi převzala, pořádně se prohnula. „Je teda dost těžká, ale doma bude mít speciální místo. Dostat takovou cenu od prezidenta francouzské federace je velká čest. Jméno nemá, je spíš za zásluhy. Dostala už ji tady Ana Ivanovičová,“ vzpomněla Šafářová další tenisovou důchodkyni, jež nedávno ohlásila, že očekává druhé miminko.

Ač si Šafářová v hlavě chystala proslov, video z jejích velkých pařížských chvil ji rozplakalo. „A jak jsem začala brečet, nevzpomněla jsem si na nic. Mluvila jsem z patra a od srdce,“ popisovala proslov, při kterém poděkovala divákům i turnaji, Chatrierův dvorec označila za svůj nejmilejší na světě. „Jsem ráda, že můj poslední zápas byl tady na Roland Garros, protože je to pro mě výjimečný turnaj,“ děkovala.

Když se vydýchala, byla vděčná pořadatelům, že ji takto vyzdvihli. „Bylo to krásný, jsem šťastná, že pro mě něco takového zorganizovali. Ale teď je rozlučkám vážně konec, už to stačilo.“

"So many emotions. This truly is the most favourite court on earth for me."



