Markéta Vondroušová, co o ní (ne)víte: schovaná tetování, idoly a oblíbené knihy | iSport.cz

Markéta Vondroušová září na letošním French Open. Co o ní ale možná nevíte? • FOTO: Michal Beránek (Sport)

Poslední úžasné měsíce Markéty Vondrušové směřovaly k velkému grandslamovému průlomu. A ten také při Roland Garros přišel. Devatenáctiletá kometa ze Sokolova vykřičela do světa svůj talent a bez ztráty setu postoupila do čtvrtfinále francouzského Open. Co o české tenistce ale asi nevíte?