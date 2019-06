Vondroušová a její první kouč: Ve 12 ničila chlapy, říká Fuchs | iSport.cz

Johanna Kontaová - Markéta Vondroušová - 11:10 Zobrazit online přenos

Povězte, jak začal váš příběh s Markétou?

„Hrála proti mně s taťkou čtyřhru, když jí bylo asi devět. V ten čas už začala potřebovat individuálnější přístup, tak jsme se domluvili s rodiči. Hodně jsme spolu s Maky hrávali čtyřhry, celý okres plus Cheb a Vary ji znají, protože toho se mnou tolik objezdila. Vždycky koukali, co to se mnou jde za dítě. Měla krátké vlasy, tak si mysleli, že je kluk.“

Vzápětí asi rychle prozřeli...

„Přesně tak. Rád vzpomínám na turnaj v Mariánkách, kde mám kamaráda správce kurtů. Říkám mu, že s sebou vezmu na debla jednu žákyni. Tehdy mohla mít 150 centimetrů, nikdo ji neznal. Většinou tam hrají bývalí tenisti, hokejisti a tak dál. Říkám Maky: Já si budu držet jenom svojí půlku a ty hraj. Chlapi byli po turnaji celkem nas..., že to Maky vyhrála. Hráli hodně na ní, jenže ona jim to vracela a přehrávala je. Ještě dneska na toho prcka vzpomínají. Ve dvanácti nám to natřela a teď už hraje Roland Garros.“

Její talent byl zřejmý už na první pohled?

„Když jsem jí kopnul míč, perfektně mi ho kopla zpátky. Chvíli fotbal i hrála za Baník. Vztah k míči měla, to poznáte. Někdo se s tím narodí a někdo ne. Trénovali jsme spolu v Kynšperku nad Ohří, to je vesnice, kde mají klub s pěti kurty plus umělou trávu. Tam jsou naprosto skvělý podmínky, pořád volno. Tam jsme se začali učit klouzání, takové detailíčky. Takhle jsem jeli od desíti až do jejích patnácti.“

Jak jste přišel na to, že ji naučíte tak unikátní tenisový styl?

„Já se vždycky snažil, aby nehrála to, co ostatní. Rány zezadu a od kříže k síti je prázdno. Tak hraje devadesát procent holek. Perspektivní je podle mě hrát do největších děr na kurtu.