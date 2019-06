Vondroušová ve finále Roland Garros. Jede jako stroj, chválí experti | iSport.cz

Vondroušové mentor Jiří Hřebec se na její zápasy kvůli nervozitě často dívá s přemáháním. Páteční semifinále proti Britce Johanně Kontaové si ale užil ve všeobecné pohodě.

„Je to úžasný. Maky na mě působila hrozně klidně, člověk nemohl být nervózní. Bylo to opačně, než jsme si mysleli, že to bude,“ usmíval se Hřebec. „V závěru byla nervózní Kontaová. Navenek měla Maky svoji masku, Kontaová to neunesla. Maky nezmatkuje, furt jede jako stroj. A nakonec rozhodla svým originálním úderem… Pro soupeřky je těžké hrát, nevědí, co se děje, ona jim nedá nic zadarmo. Kontaová chtěla hrát agresivně, ale neskutečně bekhendů dala do sítě.“

Také Vladislav Šavrda, manažer štvanického klubu I. ČLTK, kde čerstvá finalistka grandslamu působí, ocenil, že Vondroušová zvládla zápas mentálně a vypořádala se během něho s několika nepříjemnými okamžiky.

„Bylo to vítězství hlavy. Hráčsky bych nevyhodnotil, že by byla lepší, naopak v některých momentech Kontaová působila razantněji,“ uvedl Šavrda. „Nejcennější je, že Markéta zvládla ty těžké okamžiky - nevydařený začátek zápasu, potom stav 3:5, dva setboly, koncovku prvního setu. Druhý set vypadal výborně, pak se to zvrtlo do minusu. V důležitých momentech měla hlavu a vedení zápasu daleko lepší než soupeřka.“

Právě psychickou odolností v klíčových momentech, ale také schopností vymýšlet neotřelá řešení se Vondroušová dostala na Roland Garros tak daleko. Legendární tenisový kouč Jan Kukal v ní vidí naprosto výjimečnou hráčku.

„To je mimořádný zjev. V ženském tenisu jsem ještě neviděl tak mladou a psychicky odolnou hráčku. Má se co naučit. Ale největší stres je tie-break a ona má v něm letos bilanci 7:0. Bigpointy hraje neuvěřitelně,“ rozplývá se Kukal. „Psychická odolnost je v ženském tenise mimořádná. Ale taky skvěle předvídá, skvěle chodí dopředu na údery, pak má ohromný cit v ruce. To je slečna drop shot! To je vrcholný úder, kterým vyhrává. V současnosti tam není hráčka, která by jí dokázala zabíjet údery jako Kvitová nebo Serena ve vrcholné formě.“

Kouč Hřebec nadšený z Vondroušové: Vydařila se nám, co já ji vůbec mám co vychovávat?

Ve finále se Vondroušová utká s australskou rakařkou Ashleigh Bartyovou, s níž prohrála v roce 2017 na trávě v Birminghamu i vloni na tvrdém povrchu v Cincinnati. Tentokrát se ale hraje na pařížské oranžové hlíně.

„Tohle je antuka, bude to stejné jako s Kontaovou,“ předvídá Hřebec. „Budou brát Bartyovou jako favoritku, ale je to otevřený zápas. Maky tam samozřejmě půjde vyhrát. Bude hrát. Bartyová je šikovná, mně se líbí, jak hraje. Ale ona jí nebude stačit.“

Šavrda připustil, že si do finále přál spíš mladou Američanku Anisimovovou, která ve čtvrtfinále překvapivě vyřadila obhájkyni titulu Halepovou.

„Říkal jsem si, že touhle klidnou hrou by ji Markéta vybláznila, jak se jí to podařilo s Kontaovou, kterou donutila k chybám, takže bezhlavě střílela a zkoušela přihlouplé kraťasy,“ říká Šavrda. „Ashleigh Bartyová hraje jiný druh tenisu, není takový zabiják. Bude to dlouhý a těžký zápas, bude rozhodovat i fyzička. Já Markétě věřím, má dobrou povahu.“

Kukal věří, že i ve finále se Vondroušová ukáže jako bojovnice.

„Je to úplně otevřené finále. Má obrovskou šanci to vyhrát. Je to úplná senzace. Je radost se na to dívat. Tenis se hraje hlavou, nebo srdcem. Ona má oboje,“ usmívá se Kukal.

Štvanický klub I. ČLTK pořádá do Paříže výjezd na podporu své hrdinky. Na místě dnes budou Šavrda i Hřebec.

„Akorát mi Maky psala, jestli přijedu. Jasně, že přijedu. To musí všichni, povinně! Mně připadá, že si to užívá, že ví, že se dívá celý národ. Je to bezvadný…“ těší se Hřebec.