Hřebec o Vondroušové: Desítka je skoro jasná. A finále grandslamu přidá | iSport.cz

Z Markéty vychováváte pokornou hvězdu. Co jí poradit, aby zvládla nápor pozornosti, který po Paříži přijde?

„Teď to bude nejhorší. Dneska je u nás absolutní hvězda. Teď ji budou zvát na různé podniky, předávání cen, nějaké televize. Nemůže všude říkat ne, to nejde, ale musí to trochu vyselektovat. Musí vědět, kam se vyplatí jít a kam ne, aby nenaběhla na všechno. Myslím, že s tímhle měla problém Kvitová, když vyhrála první Wimbledon. Naháněli ji všude možně. Ona musí dál trénovat a hrát, v první řadě musí mít tenis. V tomhle vidím největší problém. Bude nejlepší, když se na pár dní sebere a odjede. Ne na turnaje, ale na dovolenou.“

Pak přijde i tlak na výsledky, bude ostře sledovaná.

„S tím se musí tyhle přicházející hvězdy vyrovnat. Že bude mezitím prohrávat, je jasný, nebude furt vyhrávat. Musí se s tím naučit žít. Ona hraje na docela vysoké úrovni. Takový ten svůj průměr, který hraje, i když se jí úplně nedaří, je docela vysokej. Takže si nemyslím, že je to hráčka, která bude prohrávat často v prvních nebo ve druhých kolech. Nebude mít ale každý týden jako tenhle. Ale časem, si myslím, že si ještě může nějaká grandslamová finále zahrát. Tomu věřím. Je jí devatenáct let, já jsem to třeba nečekal takhle rychle. Vždycky jsem tvrdil, že bude v desítce, to mi připadá skoro jasný, ale že bude hned po roce na grandslamu ve finále? To je úžasný.“

Na čem pracovat,aby se dál zlepšovala? Kde má podle vás slabiny?

„Já vám řeknu slabiny a oni to všechno... Napište, že nemá.“

Ve srovnání s Bartyovou je třeba její podání výrazně horší.

„Samozřejmě servis musí zlepšit. Já vím, co by potřebovala dál, ale to vám neřeknu. Protože pak to všechny holky na ni budou hrát.“

Pomůže podle vás, že už ve Wimbledonu bude Vondroušová mezi nasazenými?

„Nebude hrát rovnou s těma špičkovýma první dvě kola, to je strašná výhoda. Tady nasazení minula o pár míst. Ale jak je vidět, tak top tolik nevadilo.“

Jak jí věříte na trávě, jejíž sezona nastává?

„Na trávě není žádná přebornice. Tím, že je šikovná a rychlá, dobře se pohybuje, tak tam je to dobrý. Ale na trávě to taky nízko odskakuje, to pro ni bude docela problém. Já jsem s ní byl v Birminghamu před dvěma lety, kde se kvalifikovala a prohrála taky s Bartyovou. Tam měla setbol, okradl ji rozhodčí. Hrála s ní na trávě úplně vyrovnaný zápas. A Bartyová je lepší na trávě než na antuce. Já jsem si dělal naděje, že to není antukářka, ale ona je na ní mrcha taky šikovná.“

Bartyová i Vondroušová vyznávají pestrý celodvorcový styl hry. Je to podle vás budoucnost tenisu?

„Jasně. Hlavně je to něco jiného. Největší neštěstí je stereotyp. Jak to hrajou většinou hráčky ve stejném rytmu, ve stejném tempu. Chytnou rychlost balonku a ve stejném tempu to pálí zpátky a možná ještě líp. A tyhle holky jako Maky jim to narušujou. Narušujou jim ten jejich rytmus – zpomalí míč, zkrátí ho, zvednou ho.“

