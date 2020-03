Excusez moie? Tenisté se bouří kvůli utajenému odsunu French Open | iSport.cz

Vzhledem k současné tíživé situaci v Evropě se dalo očekávat, že pod kosou koronaviru se ocitne také tenisové Roland Garros. Původně se antukové žně měly konat mezi 24. květnem a 7. červnem. Po zásahu Francouzské tenisové federace se French Open přesouvá na přelom září a října, pouhý týden za jindy poslední grandslam sezony US Open. Drastická změna rozezlila nejednoho hráče a hráčku. Podle některých zástupců z okruhu ATP a zástupkyň WTA s nimi nikdo tento krok ani trochu nekonzultoval. To, že si cestu do Paříže mají naplánovat na podzim, se dozvěděli z Twitteru.

Trudomyslné sportovní časy zažívá celý svět. V rámci společenské odpovědnosti se tenisté a tenistky pokojně smířili s tím, že například prestižní akce v Indian Wells, Miami nebo Stuttgartu letos zkrátka oželí. Včera k nim ale přiletěla zpráva, kterou si většina z nich zaškatulkovala do kategorie „drzá“.

„Roland Garros se uskuteční mezi 20. zářím a 4. říjnem,“ objevilo se v úterý odpoledne na sociálních sítích pařížského grandslamu.

Čerstvá novinka pro veřejnost…ale bohužel i pro tenisové profesionály. Z bezprostředních reakcí hráčů a hráček čišelo, že mezi Francouzskou tenisovou federací (FFT) a jimi bylo předchozí komunikace minimálně poskrovnu. „Cože? Znovu se něco dovídám přes Twitter,“ vyjádřila se rumunská tenistka Sorana Cirsteaová. Ve stejném duchu tweetoval argentinský milovník antuky Diego Schwartzman. „Excusez moie???“ napsala zase bývalá světová jednička Naomi Ósakaová. Francouzské „promiňte?“ také nelze označit za synonymum pochopení.

Trochu více se rozvášnil v návaznosti na nekonzultované kalendářní šachy člen hráčské rady Kanaďan Vasek Pospisil. „To je šílenství. Obří rozhodnutí ze strany Roland Garros šoupnout turnaj jeden týden za US Open. Žádná komunikace s hráči nebo organizací ATP… V tomto sportu nemáme žádné slovo.“ Později označil jednání FFT za sobecké a arogantní. Jistě se najdou hráči, které šíbování s antukovým majorem pálí více. Sám Pospisil totiž na oranžové drti vyhrál z posledních 15 zápasů jediný. Ale frustrace z principu věci je zjevná.

Je důležité zdůraznit, že všechny čtyři grandslamy nejsou na rozdíl od řadových turnajů organizovány tenisovými asociacemi ATP a WTA, nýbrž tenisovými uskupeními té které země. I proto mohla přijít zpráva o změně termínu ze strany FFT jako blesk z čistého nebe.

Překvapení to bylo rovněž pro pořadatele Laver Cupu. Toto pomalu dospívající „dítě“ ambasadora Rogera Federera si během tří ročníků získalo obří popularitu napříč celým světem. Tenisové show v Praze, Chicagu a Ženevě ukázaly, že jde o daleko více než jen exhibici. Čtvrté pokračování týmové soutěže se mělo uskutečnit v Bostonu, a to 25. – 27. září. Autory úspěšného projektu Tennis Australia, tenisovou asociaci Spojených států USTA ani – jak už bylo zmíněno – ATP nikdo neinformoval o tom, že do tohoto data se vřítí kolos Roland Garros.

Podle vyjádření Laver Cupu se i tak udělá vše proto, aby se unikátní akce na černém dvorci konala. „V tuto chvíli chceme, aby fanoušci, sponzoři, televize, dobrovolníci, hráči a město Boston věděli, že hodláme letošní Laver Cup uspořádat v plánovaném termínu.“

Celá situace se jeví jako zcela bezprecedentní. Nejkratší doba mezi dvěma majory jsou tradičně tři týdny, a to právě mezi Roland Garros a Wimbledonem. Aktuální scénář zahrnuje pouhých sedm dní od konce amerického US Open do začátku French Open. Pouhých 168 hodin na to, aby tenisté a tenistky přesedlali uprostřed ročního období s názvem tvrdé kurty na fyzicky velmi náročnou antuku.

Jaká ale nakonec bude skutečná podoba tenisového itineráře nelze v těchto týdnech s ohledem na nevyzpytatelnou situaci s pandemií odhadovat.