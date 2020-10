Djokovič opět trefil sudího. Nepříjemné déjá vu, přiznal. Byl v tom nevinně

Novak Djokovič prožil na French Open nepříjemné déjá vu, když trefil míčkem rozhodčího do obličeje • ČTK / AP / Christophe Ena

Ta událost obletěla celý svět. Novak Djokovič byl diskvalifikován z US Open . Důvod? Trefil míčkem rozhodčí. Nepříjemná zkušenost, po níž se musel z turnaje pakovat, se mu bleskově vybavila i nyní na Rolland Garros. Z jeho rakety totiž opět mířil tenisák do obličeje lajnového sudího. Tentokrát to ale pro srbskou hvězdu nemělo tak fatální následky.

Hodně nepříjemné pocity prožil v pondělním zápase na French Open Novak Djokovič. Srbský tenista v zápase 4. kola proti Karenu Chačanovovi zasáhl míčkem jednoho z rozhodčích do obličeje.

Pro světovou jedničku šlo o druhý takový incident v krátké době. Před měsícem se mu podobná věc stala i na US Open. Tehdy to skončilo jeho diskvalifikací. Po ztrátě fiftýnu odpálil míček za sebe a ten trefil sudí do oblasti krku.

Tentokrát v tom byl ale absolutně nevinně. Míček totiž zamířil do tváře rozhodčího poté, co se po něm natahoval během hry. Od rámu rakety pak nabral špatný směr. „Můj bože, to bylo strašně nepříjemné déjá vu,“ přiznal Djokovič po vítězství 6:4, 6:3, 6:3.

Ser juez de línea y que te toque Djokovic... 🙈 pic.twitter.com/RKd8atAilV — Fernando Ruiz (@fernan_ruiz) October 5, 2020

„Chci teď najít toho rozhodčího a zjistit, jak na tom je, zda je v pořádku, protože jsem viděl, že má modřinu, zarudnutí na místě, kam ho míček trefil. Snad je v pohodě, rozhodně se s tím vypořádal statečně. Byla to rána z blízkosti,“ uvědomoval si Srb.

Zároveň doplnil, že se bohužel během hry takovéto nepříjemnosti často stanou. „Za patnáct let jsem mnohokrát viděl, že se míč odrazí od rámu rakety a někoho v okolí kurtu zasáhne. Byla to hodně nepříjemná situace,“ dodal.

Jeho další působení v turnaji ohroženo nebylo, a tak se může chystat na čtvrtfinálový souboj se Španělem Pablem Carreněm Bustou, paradoxně soupeřem, s nímž hrál při utkání, v němž přišla diskvalifikace z US Open.