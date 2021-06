Grandslamové temno pokračuje. Plíšková: Kdybych nevěřila, nehraju

Věříte, že pořád může přijít průlom na grandslamu? Už nějaký čas se vám na nich nedaří.

„Kdybych nevěřila, tak to nehraji, takže věřím.“

Co by ho mohlo odstartovat?

„Mám to ve svých rukách. Nevím, co vám mám říct. Na grandslamech jsem prohrála s Muchovou (letos v Melbourne), která pak byla v semifinále. Teď jsem prohrála se Stephensovou, která jeden grandslam vyhrála a tady v Paříži byla ve finále. Takže to není nic, co by se nemohlo stát. Možná, když nebudu hrát s někým takovým, tak třeba dojdu daleko. Možná příště, i když budu hrát s někým takovým, tak vyhraju. Těžko říct.“

Se Stephensovou jste prohrála čtvrtý z pěti vzájemných zápasů. Čím vám nesedí?

„Těžko říct. Dokáže pořád hrát dobře, i když je teď žebříčkově jinde. Věděla jsem, že to bude nebezpečné. Pár věcí jsem mohla udělat lépe. Nemůžu si prohrát dvakrát po sobě servis v koncovce prvního setu. První set bylo vyrovnaný a intenzivní, druhý set měl být rozhodně lepší.“

Celkem jste v utkání přišla o podání šestkrát. Čím to?

„Servis nebyl moc dobrý, nicméně ona stojí tak strašně daleko, že na ni ty moje bomby neplatí. Ona si to sbírá, má ráda, když na ní někdo hraje rychle a využije rychlosti míče. Jsem zvyklá mít po servisu víc bodů, ale ona tolik chyb nedá. Odehrála skvělý zápas, já odehrála dobrý set, bohužel jeden set nestačí. Po něm už jsem do toho až moc šla, chtěla jsem víc rychlých bodů a dělala strašně chyb. Ona nedala skoro nic. Proto takový výsledek.“

Stephensová častokrát trefila čáru, vám se štěstí vyhýbalo. Byl to i trochu zápas blbec?

„Trefila pár lajn, které mohly rozhodnout, ale já na kdyby nikdy nehraju. Hrála prostě strašně solidně. Musela jsem si všechno uhrát a potom jsem šla asi na moc velké riziko, ale nemám trpělivost na to hrát dlouhé výměny.“