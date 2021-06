Pohádka o Popelce trvá. Krejčíkovou nezastavil ani skandální kiks sudího

Barbora Krejčíková po postupu do semifinále French Open poslala vzkaz nejbližší rodině • Repro Eurosport

Barbora Krejčíková po postupu do semifinále French Open poslala vzkaz nejbližší rodině • Repro Eurosport

Sport je krásný. Větší drama těžko vymyslíte. Po 3 hodinách a 18 minutách, po odvráceném mečbolu, po ohromné chybě francouzského rozhodčího Pierra Bacchiho, který ji přinutil vyhrát zápas dvakrát, postoupila Barbora Krejčíková do finále French Open. Mariu Sakkariovou udolala 7:5, 4:6, 9:7 a v okamžik největšího triumfu myslela na druhé. Na zesnulou trenérku Janu Novotnou či herečku Libuši Šafránkovou, která zemřela ve středu. V sobotním finále jí bude soupeřkou Anastasia Pavljučenkovová.

Martina Navrátilová, Hana Mandlíková, Lucie Šafářová, Markéta Vondroušová a nyní virbllll… BARBORA KREJČÍKOVÁ. Takový je seznam českých rodaček, které došly do finále pařížského grandslamu. Žádná z nich nebyla senzačnější než ta poslední. Vždyť Barboře Krejčíkové ještě před osmi měsíci patřilo 114. místo žebříčku. V pondělí bude přinejmenším jednadvacátá.

To jsou jen drobné počty v epochálním příběhu, který na antuce Roland Garros předvádí. Ve čtvrtek napsala jeho nejvíc strhující kapitolu. „Pořád jsem dřela až do posledního dechu. Než mě chytnou křeče, než na kurtu padnu. Bojuj, bojuj, bojuj, říkala jsem si,“ vyprávěla euforická Brňačka po zápase a životním zážitku, pro který hrajete tenis.

Ve třetím setu odvrátila za stavu 4:5 skvělým bekhendovým drive volejem mečbol svalnaté Řekyně a v poslední možný moment ji brejkla na 5:5. Na kurtu byla jako voda, klidná a podemílající břeh. Ohnivá Sakkariová si mohla vykřičet hlasivky, jak dřela a srdnatě vedla svůj boj. Z nepříliš pohledného zápasu se stalo drama, v němž největší kvalitu předváděly obě dámy na konci.

Za stavu 7:6 to byla zase Řekyně, kdo bravurně smazal tři české mečboly. A pak přišel ten čtvrtý v šestnáctém gamu třetí sady. Forhend Sakkariové padá do autu, sudí na čáře ho také tak ohlašuje. Rozhodčí Pierr Bacchi, bývalý restauratér z jihu Francie, slézá z umpiru a označuje míč za dobrý. Výměna se opakuje, jaký to ale skandál. Hawk eye, které využívá televize, ukázalo, že balónek skončil přesně 1,9 centimetru v autu.

Krejčíková chvíli diskutovala, ale s chladnou hlavou zkušené veteránky, kterou ve svých pětadvaceti určitě není, ne příliš dlouho. „Nemohla jsem tomu věřit, nechci proti němu ale nic říkat. Když rozhodl takhle, věděla jsem, že nic s tím nenadělám. Věřila jsem, že se mi to později vrátí,“ vyprávěla. „Brutální chyba rozhodčího,“ bouřil se Andy Murray a s ním i celý tenisový svět. Možná po téhle zkušenosti už konečně i antukový grandslam začne video používat.

„Ona je snad tou nejodolnější tenistkou, jakou jsem kdy viděla,“ smekla Lindsay Davenportová, když komentovala pro Tennis Channel. Takhle si vést v největším zápase kariéry, teprve v pátém singlovém grandslamu, který hrajete.

Pátý mečbol už k velkému štěstí Bacchiho a euforii Krejčíkové i českých fanoušků fungoval. Česká tenistka se po něm sešla na kurtu i mikrofonu s Marion Bartoliovou, kterou také trénovala Jana Novotná.

„Vždycky jsem chtěla odehrát takový zápas. Tak důležitý, komplikovaný, plný zvratů. I kdybych dneska prohrála, byla bych na sebe pyšná. Protože nepřestat bojovat, jak na kurtu tak v osobním životě, je to nejdůležitější. Díky celému týmu, panu Kodešovi, který mi celý týden textuje. Martina Navrátilová seděla chvíli v mém boxu. A díky Janě Novotné, dává na mě pozor tam nahoře,“ vyprávěla dojatá tenistka.

Když později odcházela z kurtu, nakreslila na kameru srdce a napsala jméno herečky Libuše Šafránkové, která zemřela ve středu. Její pohádková Popelka je legendární, nyní se v Paříži zrodila ta tenisová.

Krejčíková se nemůže nechat unášet emocemi. V pátek půjde na kurt už v jednu hodinu, čeká ji deblové semifinále s Kateřinou Siniakovou proti polsko-americkému páru Linettaová, Peraová. A v sobotu od 15 hodin má dostaveníčko s Anastasií Pavljučenkovovu na Chatrierově stadionu.

Pokud svou vítěznou jízdu natáhne na tucet zápasů, pozvedne nad hlavu pohár Suzanne Lenglenové.

Tahle Popelka na pařížském bále ještě nedotančila.