Vycházející hvězda Muchová o rapu i budoucnosti: Na čem musí zapracovat?

Muchová ostravským podnikem ukončila náročnou sezonu ovlivněnou koronavirovou pandemií. „Teď si dám volno a budu mít čas se připravit na nový ročník. Momentálně žádný plán nemám, ale ráda bych na týden až dva někam vycestovala. Musím se podívat, kam vlastně vzhledem k současným restrikcím můžeme,“ vypráví Muchová.

Talentovaná hráčka letošní nevšední tenisový ročník využila alespoň ke splnění studijních povinností a k úspěšnému absolvování maturity. „Jsem ráda, že jsem si ji mohla odškrtnout jako věc, na kterou už nemusím v budoucnu myslet. Momentálně chci pracovat více na sobě a přidat ještě v tenisu. Na vysokou školu momentálně nepomýšlím, nejsem studijní typ,“ popisuje loňská wimbledonská čtvrtfinalistka.

Naopak by se Muchová po skončení své sportovní kariéry mohla uplatnit v hudebním byznysu. Na svém Instagramu se pochlubila nahrávkou, ve které velmi obstojně rapuje. „Pár lidí mi psalo, že se jim to líbilo. Ti, kterým se to nelíbilo, se neozvali. Takže to mělo pozitivní ohlas. Osobně poslouchám rock, ale ocením i nové skladby Justina Biebera,“ směje se dcera bývalého prvoligového fotbalisty Josefa Muchy.

