Ředitelka turnaje v Ostravě: Situaci jako s Djokovičem jsem řešit nemusela

V tenisových kruzích se pohybuje desítky let. Celkem sedmnáct z nich strávila jako supervizorka turnajů WTA, ostravský šampionát pro ni byl první “na druhém břehu” – jakožto organizátorky a ředitelky turnaje, která zastupovala licenční společnost APG. Laura Ceccarelli pro studio iSport.cz a J&T Banky popsala, jak se ženský tenis v průběhu let měnil a nabíral na důležitosti, ale taky jestli za svá léta zažila podobné kontroverzní situace jako s Novakem Djokovičem.

Můžete popsat svou roli na J&T Banka Ostrava Open?

„Být ředitelkou turnaje je něco jako být jeho duší. Vzhledem k mým několika stráveným rokům ve WTA je mojí prací pomáhat místním organizátorům. Tady v Ostravě ani tolik pomáhat nepotřebují, protože jsou velmi zkušení a moc dobře vědí, co dělat. Ale snažím se přidávat extra rady a poznatky z druhé strany a předávat znalosti pravidel, znalosti o hráčkách a kontakty, které jsem nasbírala za posledních pár let.“

Není to pouze pár let, ale celkem sedmnáct, co jste působila ve WTA. Petra Cetkovská, naše expertka ve studiu, potvrdila, že jste byla v oblibě mezi tenisovými hráčkami, po turnaji vám gratulovala i finalistka Viktoria Azarenková.

„Děkuji, snažím ze sebe vydávat to nejlepší. Žijeme nebo žili jsme spolu týden po týdnu, to znamená, že se k sobě přiblížíte, tito lidi jsou vaší novou rodinou. Je to tvrdý život, ačkoli vypadá půvabně, a to především pro mladé holky, není to úplně snadné. Je to velký karavan a cirkus, který se pohybuje. Ráda bych, aby lidé z druhé strany věděli, co vše stojí za úsilím hráček, jejich tréninkem, čím vším si procházejí. Stojí za tím spousta cestování a porozumění, což je jednou ze součástí mé práce.“

Proč jste po sedmnácti letech v pozici supervizorky WTA skončila?

„WTA bude navždy v mém srdci. Zažila jsem s nimi skvělé časy a teď si chci zkrátka vyzkoušet něco jiného. Chci to taky všechno vidět z jiné strany. Jako supervizorka jsem přišla, byla na straně organizátora a začala jsem přemýšlet: můžeš změnit tohle a tohle? Nyní připravujeme strany, kurt, aby supervizor a hráčky byli spokojené.“

Jaká byla role supervizorky, můžete ji popsat?

„Pracujete mezi prostředím hráček a na druhé straně WTA. Musíte toho hodně zorganizovat. Jako supervizor jsem bývala například v kontaktu s turnajovými organizátory, diskutovali jsme o rozlosování, o kalendáři zápasů, starali se o servis hráčkám. Potvrzovali jsme, jednali, diskutovali jsme měsíce před turnaji, a pak když hráčky přijely, snažili jsme se, aby bylo vše v pořádku a vše vycházelo v kooperaci s hráčkami nejlépe, jak mohlo. Jako supervizor se ujišťujete, že vše vychází tak, jak má. Cílem je odejít na konci týdne a být si jistý, že každý byl spokojený. Úspěch organizátora je to, co si supervizor přeje.“

Šampionka Sabalenková: Vika ze mě udělala lepší hráčku Premium Video patří k placenému obsahu iSportu Již mám předplatné - přihlásit se Vybrat předplatné

Jako supervizor se snažíte být fér

Během těch let jste musela určitě taky zažít i složitější momenty a roli supervizora jsme poznali třeba tento rok na US Open. Zažila jste podobně specifické nebo bizarní situace jako s Novakem Djokovičem , který se míčkem trefil do lajnové rozhodčí?

„Díky Bohu jsem nikdy nemusela jít na kurt a někoho vylučovat. Ale tohle je také součástí práce supervizora, protože občas se takhle něco na kurtu stane a posuzuje to čárový sudí, hlavní rozhodčí, ale to poslední rozhodnutí záleží na supervizorovi. To posouzení nemusí být vždy ideální, ale snažíte se být fér.“

Současné dny jsou pro vás a pro tenis jako celek skutečně výzvou. WTA situaci asi vnímá také, když už do konce roku s ostravským turnajem má pouze dva šampionáty, naopak na okruhu ATP jich zbývá ještě celá spousta. Čím si to vysvětlujete?

„Záleží na různých požadavcích a odlišných okolnostech mezi ATP a WTA. WTA má velmi striktní, vysoké, požadavky na bezpečnost. Jsme šťastní, že tu máme skupinu lidí, která je ochotna fungovat, a to je dobře, protože hráčky a fanoušci se velmi těší na tenis. Všechna tahle zkušenost nás posune k plánování dalšího programu, a že těch tenisových akcí bude víc a víc.“

Za dlouhé roky, co se pohybujete v tenisu, ženský tenis hodně stoupl v povědomí a stal se respektovanějším. Jak vnímáte tyto změny i po aktivitách různých hnutí v posledních letech?

„Je složité mladým holkám vysvětlovat o minulé době. Kolem sebe vidím pokroky ohledně rovnosti a všem co se udělalo i díky WTA a obecně ve světě. Vidíte mladé sportovce, jak si berou slovo a podporují tyhle myšlenky.“

Mužský tenis se stále spoléhá na dvě, tři zavedené superhvězdy, v ženském tenisu se generace pomalu obměňují. Myslíte, že je složitější zaujmout právě v tuto chvíli fanoušky a sponzory?

„To si nemyslím, tenis nabízí mnoho variací, skvělé sportovce, skvělé osobnosti. V tom je hodně cenný ze všech možných pohledů. Podívejme se na to od super šampionky Sereny Williamsové po šestnáctiletou Coco Gauffovou. To je úžasné, když nabízíte tolik odlišných žen s jejich vlastní osobností, charakterem.“