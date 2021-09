Transformace za 50 hodin: z volejbalu na tenis, do Ostravy přijede elita

Zhruba padesát hodin měli na kompletní „transformaci“ Ostravar Arény. Rozbourat volejbalový kurt, na kterém se ještě ve středu večer hrálo čtvrtfinále mistrovství Evropy, a postavit tenisový dvorec. Pro druhý ročník J&T Banka Ostrava Open. „Jsme zhruba v polovině, jedeme nonstop na tři čtyři party,“ hlásil v pátek dopoledne Michal Červa, projektový manažer turnaje. „Je to náročné, máme o dost méně času než před rokem, ale do soboty to musíme mít. Elitní hráčky už chtějí v sobotu na centru trénovat. Máme na to zhruba padesát hodin.“