Soupeřka Kvitové v Ostravě? Ruska, co „ukradla“ kouče Siniakové

Dvacetiletá Ruska Anastasia Potapovová, soupeřka Petry Kvitové ve druhém kole turnaje J&T Banka Ostrava Open 2021, se do hlavní soutěže prokousala z kvalifikace. Ale pozor na ni. Má pořádně ostré lokty. Nejenom na kurtu. Není to zase tak dávno, co v rozjeté sezoně přetáhla Kateřině Siniakové trenéra Iaina Hughese. Kvitová bude hrát s Potapovovou ve středu a pevně věří, že jí v Ostravar Aréně pomůžou tradičně skvělí fanoušci.