Šwiateková učí Poláky milovat tenis a chválí Čechy: Máte skvělý systém

V Ostravě se vám od začátku dostávalo velké podpory, cítila jste se jako doma?

„Věděla jsem, že sem dorazí hodně polských fanoušků. Kvůli tomu byl pro mě tenhle turnaj oproti jiným ve světě zcela odlišným. Cítila jsem podporu, a ta mi pomáhala při vypjatých momentech.“

Vzpomenete si, kolik turnajů jste už v České republice odehrála?

„Myslím, že celkem hodně. Už jako malá holka jsem do Čech jezdila zároveň s mou sestrou - a to nejen do Ostravy, ale i do Prahy. Takže vaši zem docela znám.“

V Polsku se příliš elitních turnajů nekoná, jeden z mála dokonce pořádal váš otec…

„Někteří lidé by na tom měli zapracovat a dát možnost fanouškům, aby u nás tenis mohli vidět a zpopularizovat ho. Věřím, že v budoucnu tenis víc proslavím, ale teď se soustředím na svou kariéru a hru.“

V kariéře máte velmi slušnou bilanci proti českým hráčkám, ačkoli právě ony patří k absolutní špičce. Hraje se vám proti nim dobře?

„Není vůbec snadné je porážet, vím jak tvrdě pracují. V České republice máte skvělý systém a spoustu hráčů i hráček pro singl a debl. To se mi líbí, sama se kamarádím s Karolínou Muchovou, na turnajích spolu vždy trénujeme. Jste příkladem úspěšné tenisové země s mnoha talenty. Věřím, že v příštích deseti letech taky budeme mít v Polsku v top padesátce alespoň pět hráčů.“

Letos v Římě jste porazila Karolínou Plíškovou dvakrát 6:0. Byl to váš nejlepší zápas v kariéře?

„To se nedá úplně říct, protože každý zápas je jiný. Ale na tomhle turnaji to byl zápas, kdy mi vše vycházelo od začátku do konce, soustředila jsem se stoprocentně na první až poslední míč. Vlastně se omlouvám, pro Karolínu to musela být těžká chvíle. Byla jsem zkrátka ve výborné formě a dělala vše, co mohla.“

Jak se vám změnil život po vyhraném Roland Garros v roce 2020?

„To je těžké téma, protože se mi život právě kompletně změnil. Bylo tam hodně věcí, které jsem se musela naučit, získala jsem zkušenosti, které jsem neměla. Můj první pocit byl takový, že mě vše okolo toho přemáhá, ale pak jsem se zaměřila jen na tenis a na věci, které dělám od začátku života. Teď už je to o mnoho snazší. Někdy ale cítím, že se musím učit, jak hrát z pozice favoritky. Být underdog je příjemnější. Takže to je můj příští cíl.“

Kvitová a spol. jsou v přípravě raket pečlivé, chválí vyplétač tenisových hvězd

Sakkariová, ničitelka Češek? Je vás tolik, vydechuje řecká ranařka

Vondroušové překazila sen o zlatu, teď Bencicová učarovala Ostravu

Přesnost především. Jak v Ostravě funguje "jestřábí oko" od Foxtennu?