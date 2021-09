Ostravská vřava! Sakkariová přežila „polské moře“, dočká se titulu?

Loňskou sezonu zakončila semifinálovou jízdou právě v Ostravě a letošní rok je pro řeckou bojovnici ještě mnohem vydařenější. Jen titul do sbírky stále chybí. Maria Sakkariová formu potvrdila sobotním skalpem nasazené jedničky J&T Banka Ostrava Open, díky kterému prolomila semifinálové prokletí. „Konečně jsem letos ve finále,“ jásala šestadvacetiletá ranařka po výhře 6:4 a 7:5 nad Polkou Igou Šwiatekovou.

Na Roland Garros i US Open prohrála až v semifinále s pozdějšími šampionkami (Barborou Krejčíkovou a Emmou Raducanuovou). Na turnajích WTA přidala další tři semifinálové účasti.

Ve světovém pořadí je díky tomu na kariérním maximu, 12. pozici.

„V náročné sezoně jsem se s kondičním koučem snažila držet hlavně dobrou fyzičku. Ale kondice je jedna věc a další je psychika. Sezona je dlouhá a já se stále snažím zůstávat koncentrovaná. Měla jsem několik špatných momentů, ale ty mě neovlivnily. Pořád se snažím hrát dobrý tenis,“ prozradila Sakkariová recept na konzistentní výkony.

V semifinále ostravského turnaje proti polskému supertalentu Šwiatekové měla děj až na krátký úsek druhého setu pod kontrolou. „Ona hodně bojovala. Nevzdala se, ale s tím jsem počítala. Je to extrémně dobrá hráčka. Byla jsem připravená na velmi těžký zápas, stejně jako na náročný druhý set,“ tvrdila Sakkariová, která si připsala 7. vítězství proti hráčce top 10 v sezoně.

Pomohlo jí sedm es, své podání ztratila pouze jednou. Vítězku Roland Garros 2020 tak zdolala po letošním setkání na pařížské antuce také v ostravské hale. „Obě jsme hrály líp než v Paříži. Byl to zápas vysoké úrovně. Jsem hodně šťastná, že jsem držela hru tak nahoře,“ uvedla Sakkariová.

Šwiateková se poprvé coby turnajová jednička finále nedočkala. „V publiku bylo víc Poláků než diváků z Česka. Cítila jsem podporu po celou dobu turnaje. Bylo to úžasné,“ děkovala dvacetiletá hráčka fanouškům, kteří za ní přicestovali do Ostravy. V sobotu se jich na tribunách sešlo úctyhodných 4868.

I Sakkariová měla v polském moři ostrůvek podpory, na tribuně po zápase hrdě vlála řecká zástava.

V neděli by ráda ukončila více než dvouleté čekání na svůj další titul od Rabatu 2019. V cestě bude stát přemožitelka Petry Kvitové – parádně rozjetá Estonka Anett Kontaveitová. „Titul by byl skvělý, ale už tak je to hodně pozitivní týden. Nechci se stresovat, že musím vyhrát. Snažím se hrát pořád lépe a lépe a snad pozvednu trofej,“ řekla Sakkariová. Finálový duel v Ostravar Aréně vypukne ve 14.30.

