Roland Garros: Kolář trápil Tsitsipase čtyři hodiny, ale padl. Výbuch Plíškové

V soutěži dvouher tak z jedenácti českých zástupců zbyla už jen Karolína Muchová, kterou čeká v pátek třetí kolo proti Američance Amandě Anisimovové.

Plíšková už v prvním kole otáčela utkání s outsiderkou. Nad Jeanjeanovou na dvorci Simonne Mathieuové sice vedla 2:1, ale poté prohrála devět her v řadě. Míče z rakety semifinalistky Roland Garros z roku 2017 nelétaly s obvyklou razancí a špatně podávala.

Domácí hráčka trápila Češku pestrou hrou, liftované míče střídala s čopy a precizně zkracovala výměny za síť. Plíšková se po chybách, kterých udělala 28, chytala za hlavu a vypadala bezradně. V utkání měla jen dva brejkboly, ani jeden neproměnila a sama přišla o servis čtyřikrát.

Byl všude, cenil favorit Koláře

Kolář měl být na dvorci Suzanne Lenglenové snadným „soustem“ pro Tsitsipase. Ve svém prvním utkání proti hráči světové pětky se ale předvedl skvěle a získal si na svoji stranu publikum. Hrál odvážně, držel krok ve výměnách a dokázal favorita zatlačit i zaskočit „kraťasy“.

První set rozhodla Kolářova ztráta servisu ve čtvrté hře. Ve druhém více než hodinovém setu ale byl český hráč o krok napřed. Vedení 3:1 neudržel a za stavu 6:5 měl dva setboly, ale Tsitsipas vždy trefil dobrý servis. V tie-breaku Kolář srovnal po dvou „kraťasech“ na 3:3, při jeho třetím setbolu Řek zase tvrdě zaservíroval a Kolář nakonec o tie-break přišel poměrem 8:10.

Od druhé sady se v hledišti skandovalo „Kolář!“ a český hráč se divákům odvděčil. Předvedl i parádní loby, jeden z nich na úvod tie-breaku třetí sady, který získal 7:3. Tsitsipas ve čtvrté sadě gesty vyzýval fanoušky, aby ocenili i jeho údery, občas se ozvalo skandování jeho jména, ale dál převládal „Kolář“ a 134. hráč žebříčku hrál se světovou čtyřkou vyrovnaně.

Set znovu dospěl do tie-breaku, v něm vedl Kolář 6:2, ale o čtyři setboly přišel. Při prvním mečbolu skončil Řekův míček těsně v autu a při druhém už Kolář pod tlakem poslal forhend do sítě. Utkání skončilo po čtyřech hodinách a čtyřech minutách. „Byl jsem frustrovaný. On byl všude a nebylo to jednoduché, nebylo,“ ocenil Tsitsipas grandslamového debutanta Koláře v rozhovoru na kurtu.

Zdeněk Kolář 1 3 68 7 67 Stefanos Tsitsipas 3 6 7 63 7 Zobrazit online přenos