Roland Garros: Muchová skrečovala, hladké postupy Djokoviče a Nadala

Česká účast ve dvouhře na druhém grandslamu sezony končí v slzách poslední české zástupkyně. Karolína Muchová proti Američance Amandě Anisimové sice v dramatickém tie-breaku urvala první set, v tom druhém si ale nešťastně na pařížské antuce zvrtla kotník a ani přes velkou snahu zdravotníků nemohla pokračovat. Srbský tenista Novak Djokovič prošel hladce do osmifinále. Obhájce titulu přehrál v 3. kole Slovince Aljaže Bedeneho 6:3, 6:3, 6:2. Hladce postoupil i další z favoritů Španěl Rafael Nadal, třináctinásobný šampion vyřadil Nizozemce Botice van de Zandschulpa 6:3, 6:2, 6:4. Oba dlouholetí rivalové se mohou v Paříži utkat už ve čtvrtfinále.

Soutěže dvouher tak pro české zástupce skončily. Přes třetí kolo se české hráčky na pařížské antuce naposledy nedostaly v roce 2016.

Zranění Muchové symbolizuje letošní rozpoložení Češek. Barbora Krejčíková nehrála před obhajobou titulů ve dvouhře i čtyřhře tři měsíce kvůli zraněnému lokti a do debla v Paříži nenastoupila kvůli koronaviru, který vyřadil z druhého kola i Marii Bouzkovou. Plíšková začala sezonu později po zlomenině ruky, Kvitová měla bolavé zápěstí i tříslo a Siniaková žeberní svaly. Finalistka z roku 2019 Markéta Vondroušová po operaci zápěstí do Francie ani nepřijela.

Hladké postupy Nadala a Djokoviče

Pětatřicetiletý Djokovič postoupil na Roland Garros do osmifinále potřinácté za sebou. O postup do čtvrtfinále se světová jednička utká s Diegem Schwartzmanem, který ve třech setech vyřadil Grigora Dimitrova z Bulharska. S argentinským tenistou má Djokovič bilanci 6:0, v roce 2017 s ním ale ve 3. kole Roland Garros bojoval o postup v pěti setech.

„Není možné hrát perfektně, ale je třeba snažit se k tomu přiblížit,“ řekl Djokovič, jenž by rád ziskem titulu vyrovnal Nadalovu rekordní bilanci 21 grandslamových trofejí. „Chci hrát svoji typickou hru, agresivní tenis. Vždycky to nejde, ale dneska to bylo dobré,“ uvedl po duelu s Bedenem, jenž se po osmiměsíční zdravotní pauze a březnovém návratu na kurty propadl v žebříčku ATP na 195. místo.

Pátý nasazený Nadal, jenž se lednovým triumfem na Australian Open odpoutal v čele historického pořadí od Djokoviče a Rogera Federara, načal výhrou nad Van de Zandchulpem čtvrtou stovku vítězství na grandslamech. Do osmifinále na pařížské antuce postoupil posedmnácté za posledních 18 let, potřinácté to dokázal bez ztráty setu. Jeho dalším soupeřem bude Kanaďan Félix Auger-Aliassime.

Skalp další grandslamové šampionky získala v Paříži Běloruska Aliaksandra Sasnovičová. Po výhře nad vítězkou US Open Britkou Emmou Raducanuovou dnes vyřadila trojnásobnou grandslamovou vítězku Angelique Kerberovou. Německou tenistku porazila 6:4, 7:6.