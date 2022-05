Hororová Paříž. Muchová mířila do osmifinále, pak končila v slzách

Už se zdálo, že je Muchová v Paříži skoro nesmrtelná. Po dvou vítězných tiebreacích proti nasazené čtyřce Marii Sakkariové zahájila i střet s Amandou Anisimovovou zvládnutým dramatem. Nejdřív nevyužila setbol, pak v tiebreaku prohrávala už 1:5. Američanka ji na svůj druhý setbol rozebrala, ale drajv volej u sítě vyhodila do autu. Muchová nepřestávala dřít, ukořistila první sadu po 82 minutách 7:6 (7) a blížila se postupu. Ale také hned po zisku prvního dějství zamířila na ošetření do šatny. Vrátila se z ní se zavázaným levým stehnem.

To neměl být ten největší problém. Za stavu 2:2 a 15:15 ve druhém dějství se Muchová rozběhla k míči do strany, podvrkla si pravý kotník a upadla na antuku dvorce Suzanne Lenglenové. Následovalo další ošetření, tejpování kotníku, během něhož se české tenistce draly do očí slzy a hlavu schovala pod ručník. Ještě to zkoušela, vždyť tvrdí, že pro velké zápasy na velkých kurtech tenis hraje. Bojovala na jedné noze, i když se nemohla hýbat a za některými míči se jen otočila.

Druhý set ztratila 2:6, ve třetím se už i při hře rozplakala, když ztrácela 0:2. Ještě jednou se ale postavila na servis, ale neměla šanci. Od zranění kotníku prohrála všech sedm gamů, za stavu 7:6, 2:6, 0:3 duel nakonec plačíc skrečovala. „Takhle nikdo nechce vyhrát, doufám, že bude brzy v pořádku,“ řekla vítězka Anisimovová.

Tak pro český tenis skončil brutální ročník Roland Garros.