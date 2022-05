Nadal ztratil set, ale je ve čtvrtfinále. V něm dojde na bitvu s Djokovičem

Rafael Nadal slaví postup do čtvrtfinále Roland Garros • Reuters

Rafael Nadal slaví postup do čtvrtfinále Roland Garros • ČTK / AP / Christophe Ena

Djokovič první set jednoznačně ovládl, ve druhém se ale Schwartzman ujal vedení 3:0. Vítěz dvaceti grandslamů však ziskem šesti her za sebou otočil a třetí set rozhodl brejkem na 4:2.

„Je to super kluk na kurtu i mimo něj, navíc je to antukový specialista, takže to nebyl vůbec snadný zápas,“ řekl Djokovič po výhře nad semifinalistou Roland Garros z roku 2020.

„Naštěstí jsem si vždycky ve správnou chvíli pomohl podáním,“ přidal pětatřicetiletý Djokovič, který ve čtvrtfinále narazí na držitele rekordních 21 grandslamových triumfů Nadala.

Španělský tenista si s Augerem-Aliassimem poradil po čtyřech a půl hodinách. Celkově si vylepšil bilanci na pařížském grandslamu na 109 vítězství a tři porážky.

S Nadalem má Djokovič bilanci 30 výher a 28 porážek. Na pařížské antuce má však navrch pětatřicetiletý Španěl, který na Roland Garros vyhrál sedm z devíti vzájemných zápasů.

Ve čtvrtfinále je také Alexander Zverev z Německa. Olympijský šampion s obtížemi porazil 7:6, 7:5, 6:3 Bernabeho Zapatu ze Španělska. „Přiváděl mě k šílenství. Hráli jsme tři sety, ale trvalo to tři hodiny,“ řekl třetí hráč světa.

„Je to jeden z nejrychlejších hráčů na okruhu a podal životní výkon. Navíc ho podporovali diváci a bylo vidět, že nevypustil jediný míček,“ uvedl Zverev na adresu 131. hráče světa.

Tenisový turnaj French Open v Paříži (antuka, dotace 43,6 milionu eur):

Muži:

Dvouhra - 4. kolo:

Nadal (5-Šp.) - Auger-Aliassime (9-Kan.) 3:6, 6:3, 6:2, 3:6, 6:3, Djokovič (1-Srb.) - Schwartzman (15-Arg.) 6:1, 6:3, 6:3.

Ženy:

Dvouhra - 4. kolo:

Stephensová (USA) - Teichmannová (23-Švýc.) 6:2, 6:0, Fernandezová (17-Kan.) - Anisimovová (27-USA) 6:3, 4:6, 6:3, Gauffová (18-USA) - Mertensová (31-Belg.) 6:4, 6:0, Trevisanová (It.) - Sasnovičová (Běl.) 7:6 (12:10), 7:5.

Junioři:

Dvouhra - 1. kolo:

Nicod (16-ČR) - La Serna (Arg.) 6:3, 4:6, 6:4.

Juniorky:

Dvouhra - 1. kolo:

Havlíčková (9-ČR) - Pawlaková (Fr.) 6:4, 7:5, Šálková (ČR) - Costoulasová (2-Belg.) 6:7 (5:7), 6:1, 6:3, Bejlek (10-ČR) - Lakiová (Řec.) 7:5, 6:3, Limová (Fr.) - Štruplová (ČR) 3:6, 6:4, 6:4, Moyanová (Arg.) - Klimovičová (ČR) 7:5, 3:6, 6:2.