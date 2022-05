Djokovič vs. Nadal v Paříži: outsider Rafa a noční zápas za trest

Po osmifinálovém pětisetovém dramatu s kanadským mladíkem Felixem Auger-Aliassimem zněl unaveně. Překvapil, když přiznal, že každý jeho zápas může být posledním na Roland Garros. Ne letos, ale v celé kariéře. Rafael Nadal si nelakuje věci na růžovo, o to tvrději dře na kurtu. I tak jde do dnešního čtvrtfinále proti Novaku Djokovičovi v roli outsidera.

Když ATP vydává poznámky k zápasům, u Rafaela Nadala na Roland Garros jsou to kosmická čísla. Žádný člověk jednomu grandslamovému turnaji nikdy tak nedominoval.

Mallorčan v Paříži vyhrává dvě třetiny gamů.

Devadesát jedna procent setů.

Devadesát osm procent zápasů.

A přesto se čeká, že si dnes půjde na kurt pro porážku. Novak Djokovič, jenž Nadalovi uštědřil dvě z jeho tří pařížských proher, je favoritem zápasu, jaký tu ještě nebyl. Byť se ti dva střetnou po devětapadesáté, bude to poprvé coby dvacetinásobní grandslamoví vítězové. „Čeká mě největší úkol, který tu můžu mít. A jsem na něj připravený,“ prohlásil Djokovič.

Vítěz z Říma, jenž se veze na vlně devíti výher, dostal včera dobrou zprávu. Zápas gigantů nasadili pořadatelé stejně jako loni do programu coby night session. Začne nejdřív kolem deváté. Odpolední teploty mají překonat dvacet stupňů, v tu dobu již ale půjde teploměr výrazně dolů a někteří diváci na Chatrierově stadionu se budou choulit v dekách. Předpověď na noc hlásí devět stupňů a vlhkost vzduchu 77 procent, o 40 procent víc než během dne. Nadalovy rotované údery tedy poletí pomaleji, míče z nich budou níž odskakovat.

Španěl doufal, že se bude hrát za dne. Marně. Stejně jako loni ale Francouzi sáhli k bezprecedentnímu kroku. Při loňském semifinále Nadal – Djokovič udělil sám prezident Emmanuel Macron divákům výjimku z nočního zákazu vycházení po jedenácté hodině, aby se uprostřed mače nemuselo vyklízet hlediště.

Nyní udělala ústupek televize. Placený kanál Prime video, jenž má exkluzivitu na night session, ale také desetkrát nižší sledovanost než veřejnoprávní FTV, bude na tenhle zápas přístupný všem.

Nadal: Netuším, jaká bude moje kariéra v blízké budoucnosti

Co uvidí? Hrozí, že Nadala s těžkýma nohama. Muž, jemuž bude v pátek 36 let, absolvoval v osmifinále řež dlouhou 4 hodiny a 21 minut. „Doufám, že budu dost zdravý na to, abych si mohl druhý den zatrénovat,“ pravil v neděli Rafa, jenž se potýká s chronickým zraněním, nevyléčitelným Müller-Weissovým syndromem, bolestivým problémem v klenbě chodidla. Kvůli němu letos dorazil k Seině bez jediného antukového titulu.

„Djokovič vyhrál Řím, devět posledních zápasů. Asi bude sebevědomý. Já svou situaci znám a akceptuji ji. Nemůžu si stěžovat. Před dvěma a půl týdny jsem nevěděl, jestli tu vůbec budu hrát. Teď jsem ve čtvrtfinále Roland Garros. Vychutnávám si, že můžu hrát ještě jeden ročník. A abych byl upřímný, každý zápas, co tu hraji, beru jako svůj možná poslední na Roland Garros. S chodidlem je to složité, netuším, jak bude vypadat má kariéra v blízké budoucnosti,“ prohlásil.

Nadal loni ve fantastickém semifinále s Djokovičem padl ve čtyřech setech a v podstatě ukončil sezonu. Na podzim chodil o berlích, nevěděl, zda se ještě někdy na kurty vrátí.

Pak dorazil do Austrálie, odkud Djokoviče deportovali. A v melbournském finále otočil z 0:2 na sety a za pět a půl hodiny zdolal favorita zápasu Daniila Medveděva. Slavil rekordní 21. grandslam, po němž jde Djokovič nyní v Paříži. Srb kypí sebedůvěrou. Je zdravý, odpočatý, na kurtu strávil o dvě a půl hodiny méně než Nadal. „Za to jsem rád, protože do zápasů s ním vždy vstupuje fyzická kondice,“ prohlásil Djokovič.

Ano, je to on, komu hraje v jednom z nejdůležitějších utkání tenisové historie vše do karet. A my bychom si měli vychutnat sváteční duel, protože moc dalších již zřejmě nebude.