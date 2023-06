Kanár, přesto postup. Muchová vtipkovala: Nedali mi prášek na spaní?

PŘÍMO Z PAŘÍŽE | Co mi to dali za lék? říkala si v nadsázce Karolína Muchová. Po vyhrané první sadě si vyžádala ošetření. Chtěla pomoci se suchem v krku a kašlem, od lékařky dostala pastilku. Jenže jakoby polkla prášek na spaní. Argentinská soupeřka Nadia Podoroská prosvištěla k zisku druhého setu a Muchové nadělila jejího prvního kanára v grandslamové kariéře. Záchranná mise se však nakonec zdařila. Olomoucká rodačka se vrátila do role favoritky a potřetí za sebou si zahraje ve 3. kole Roland Garros po triumfu 6:3, 0:6, 6:3.

Jak těžké bylo zvedat se po inkasovaném kanáru?

„Celkem dost. První set jsem hrála svůj agresivní tenis, padalo mi to tam. Ona si pak odskočila na toaletu, já trochu ztratila koncentraci a soupeřka se chytila. Druhý set šel hodně rychle.“

Vy jste si před ním požádala o ošetření a najednou se duel zcela otočil.

„Měla jsem jenom strašně sucho v krku, furt jsem kašlala, chtěla jsem jen, aby mi něco dali. A pak se utkání otočilo. Říkala jsem si, co to bylo, že mě to trošku uspalo. Samozřejmě myšleno s nadsázkou. Byly to jen pastilky, abych tolik nekašlala. To spíš soupeřka začala hrát super.“

Když šla druhá sada tak rychle pryč, neřekla jste si, že už ji odevzdáte a soustředíte se na třetí set?

„Po pravdě trochu jo. Za stavu 0:5 jsem už ztratila důvěru, že ji otočím. Tak jsem se v posledním gamu hlavně snažila rozšvihat, abych začala dobře třetí set. V něm už jsem se vrátila k původnímu výkonu, byla jsem agresivnější, víc jsem chodila do lajn.“

Polevení v soustředění bývá vaší slabinou. Před čtyřmi lety v Paříži jste prohrála s Irinou-Camelií Beguovou, přestože jste Rumunku v první sadě smetla 6:1.

„Je pravda, že když jde utkání moc hladce, někdy zaváhám a polevím. A dokonce to tehdy bylo na stejném kurtu, jako se hrálo teď. Ten není můj oblíbený.“

Jeho nepřízeň jste ale zlomila a nakonec zvítězila. V pátek můžete srovnat účty právě s Beguovou, s níž máte bilanci 0:2 a podlehla jste jí nedávno v Madridu.

„V Madridu jsem ale nebyla v úplně nejlepší kondici. I když je fakt, že ona hraje na antuce skvěle, je to její nejoblíbenější povrch.“

Ani vy nepůsobíte špatně. Potřetí za sebou jste v Roland Garros ve třetím kole.

„Už by to chtělo zlomit a kouknout se dál. Je to příjemný výsledek, ale na grandslam nejedu s tím, že chci uhrát třetí kolo a budu s tím spokojená.“