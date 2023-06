Roland Garros ONLINE: Lehečka bojuje o 3. kolo, Nosková padla s hvězdou

Předloňská vítězka juniorského turnaje Nosková nezaznamenala v utkání ani jeden brejk a duel ztratila za hodinu a 28 minut. Její přemožitelka, světová čtyřka a šampionka z loňského Wimbledonu, která v Paříži vyřadila i Brendu Fruhvirtovou, narazí v dalším kole na Španělku Saru Sorribesovou.

Vsetínská rodačka Nosková se do 2. kola grandslamu dostala poprvé v kariéře. Proti Rybakinové ale nevyužila ani jeden ze čtyř brejkbolů a třikrát naopak o servis přišla. Rodačka z Moskvy reprezentující Kazachstán si pomohla pěti esy a zahrála 30 vítězných míčů. Nosková udělala šest dvojchyb.

Česká tenistka ztratila poprvé podání ve třetí hře úvodní sady a servis neudržela ještě v závěru, kdy jí nepomohlo ani pět odvrácených setbolů. Nosková mohla duel zdramatizovat ve druhém setu, kdy měla za stavu 3:3 tři brejkboly. Žádný ale nevyužila a vzápětí o své podání přišla. Rybakinová poté duel uzavřela čtvrtým využitým mečbolem.

Do 3. kola postoupila ze 14 českých tenistů dosud jen Karolína Muchová.

Loňský finalista Ruud se nadřel

Čtvrtý nasazený norský tenista Casper Ruud postoupil do třetího kola Roland Garros. Finalista loňského ročníku zdolal italského kvalifikanta Giulia Zeppieriho po více než tříhodinovém boji 6:3, 6:2, 4:6, 7:5.

Čtyřiadvacetiletý Ruud, jenž si vloni zahrál finále i na US Open, měl první dva sety proti Zeppierimu pod kontrolou. Závěr vyrovnané třetí sady ale nezvládl a Ital, jenž po loňském debutu v Paříži startuje na grandslamu podruhé v kariéře, si brejkem vynutil pokračování zápasu.

Také v koncovce čtvrtého setu favorizovaný Nor zaváhal a za stavu 5:4 nedokázal duel dopodávat, zdravotní problémy soupeře mu ale vzápětí situaci usnadnily. Jednadvacetiletý Zeppieri si v jedenáctém gamu za stavu 15:40 vyžádal ošetření stehenního svalu, na kurtu už pak ale nedokázal uhrát ani jeden fiftýn.

„Byl to těžký zápas. Začal jsem dobře, brzy získal brejk a sám jsem dobře podával. Ale tohle je kouzlo zápasů na tři sety. Normálně bych vyhrál 6:3, 6:2, ale tady dostal ještě šanci a využil ji. Ve třetí sadě hrál mnohem lépe a ve čtvrté už to bylo hodně těžké,“ popsal utkání v rozhovoru na kurtu Ruud. „Takže jsem moc rád, že jsem nemusel do pátého setu. Budu mít čas připravit se na další zápas,“ dodal Nor, jenž na Roland Garros postoupil popáté ze sebou alespoň do 3. kola.

Monfils to musel zabalit

Zraněné zápěstí nedovolí Gaëlu Monfilsovi pokračovat v turnaji. Francouzský tenista před středeční půlnocí oznámil, že na radu lékařů nenastoupí na pařížské antuce k zápasu druhého kola a bez boje poslal dál Dána Holgera Runeho.

Šestatřicetiletý Monfils v úterý strávil téměř čtyři hodiny na kurtu, než v bouřlivé atmosféře po obratu v pátém setu udolal Sebastiana Báeze z Argentiny. Dnes měl hrát proti Runemu na hlavním kurtu.

„Ráno jsem se vzbudil a fyzicky jsem na tom byl docela dobře. Měl jsem ale problém se zápěstím. Už během zápasu jsem to cítil a doktor mi po vyšetření řekl, že není dobré pokračovat,“ oznámil Monfils.

Francouzský veterán si na Roland Garros zahrál v roce 2008 semifinále, pak ještě třikrát čtvrtfinále. Velkou část minulé sezony zmeškal kvůli problémům s patou.

Tenisový turnaj French Open v Paříži (antuka, dotace 49,6 milionu eur):

Muži:

Dvouhra - 2. kolo:

Rune (6-Dán.) - Monfils (Fr.) bez boje,

Ruud (4-Nor.) - Zeppieri (It.) 6:3, 6:2, 4:6, 7:5,

Etcheverry (Arg.) - De Minaur (18-Arg.) 6:3, 7:6 (7:2), 6:3.

Ženy:

Dvouhra - 2. kolo:

Rybakinová (4-Kaz.) - Nosková (ČR) 6:3, 6:3,

Sorribesová (Šp.) - Martičová (Chorv.) 6:4, 6:1,

Haddadová Maiaová (14-Braz.) - Šnajderová (Rus.) 6:2, 5:7, 6:4,

Dayová (USA) - Keysová (20-USA) 6:2, 4:6, 6:4,

Schmiedlová (SR) - Bolsovová (Šp.) 6:3, 6:4,

Cocciarettová (It.) - Waltertová (Švýc.) 6:2, 6:3,

Wang Sin-jü (Čína) - Petersonová (Švéd.) 7:6 (7:5), 6:2,

Andrejevová (Rus.) - Parryová (Fr.) 6:1, 6:2.

Čtyřhra - 1. kolo:

Kolodziejová, Vondroušová (ČR) - Cascinová, Monnetová (Fr.) 2:6, 6:1, 6:1,

Parksová, Stearnsová (USA) - Detiucová, Gamizová (ČR/Ven.) 6:3, 6:4.