Zklamaný Lehečka: Hrozný výkon, skoro jsem se styděl. Zlomil i raketu

PŘÍMO Z PAŘÍŽE | Českou bídu na Roland Garros podtrhl i čtvrtfinalista Australian Open Jiří Lehačka, jenž nastupoval do zápasu 2. kola s americkým soupeřem Marcosem Gironem (29 let, 75. na žebříčku) coby favorit. Obrázek na dvorci číslo 7 byl v horkém odpoledni zcela opačný. Jednadvacetiletý Čech předvedl nuzný výkon a věděl to. V polovině druhé sady, když propásl ojedinělý brejkbol, zlomil raketu o koleno. Během depresivního představení se neměl čeho chytit. Mač zakončil symbolicky forhendem do sítě, svou 38. nevynucenou chybou utkání. A po pouhých 103 minutách šel podat svému přemožiteli, kterému nedokázal vzít ani jednou servis (0/4 na brejkboly), ruku. Podlehl 2:6, 3:6, 2:6.