Satisfakce Muchové, ze třetí stovky do nebe v Paříži. Stále jsem věřila, říká

Naposledy jste se mezi nejlepší osmičku na grandslamu dostala při Australian Open 2020, od té doby jste víc marodila, než hrála. Satisfakce?

„Je to super v tom, že jsem stále věřila, že se mi povede dostat zpátky. A je taky skvělé, že se mi to povedlo tady na antuce v Paříži. Od začátku sezony jsem cítila, že se do toho dostávám a že se má hra postupně lepší. Celkově se na kurtu cítím líp, komfortněji a sebevědoměji, stává se ze mě lepší hráčka. Poslední dobou mi drží i zdraví (klepe na zuby), takže se do toho můžu opřít v trénincích. I tým se kolem mě teď skládá super, všechno klape. Jsem teď na dobré vlně.“

I vaše nachlazení se lepší, jak je zřejmé z vašeho hlasu.

„To je pravda, bylo to jen nachlazení. V sobotu jsem měla volno, takže jsem to trochu vyležela, vyčajíčkovala a už jsem určitě lepší.“

I výkon proti Avanesjanové vypadal opět dobře.

„Snažila jsem se hrát agresivně a chodit si pro údery. Neznala jsem ji moc dobře, ale cítila jsem, že se v průběhu zápasu zlepšuje, že vrací víc míčů. Přišlo mi, že když jí dám trochu prostoru, využije toho. Honila mě z jednoho rohu do druhého, takže to byl i vzhledem k horku náročný zápas. Dobře, že jsem ho vyhrála ve dvou setech a ušetřila síly.“

Za zápas a především váš pestrý tenis vás na kurtu chválila i francouzská legenda Fabrice Santoro, jenž býval také velkým šikulou.

„Ne, že bych koukala na jeho zápasy, ale určitě ho znám. Znám jeho některé shoty, byl to velice šikovný hráč. Vždy to potěší, když dostanu od takových ikon jakoukoliv pochvalu. On se se mnou bavil ještě před rozhovorem a byl velmi milý, takže to bylo hezké.“

Co čekat od čtvrtfinále s Anastasií Palvjučenkovovou?

„Už jsme spolu párkrát hrály, na antuce myslím v Madridu (2021, Ruska vyhrála dvakrát 7:6). Je velmi dobrá hráčka, šikovná, má hodně síly. Myslím, že to bude skvělý zápas, budu muset hrát svůj nejlepší tenis, abych se jí vyrovnala.