Sabalenková odmítla slova o kolapsu. Chválila Muchovou a šla slavit

PŘÍMO Z PAŘÍŽE | Třináctka je nešťastné číslo, poznala to i Aryna Sabalenková. Do čtvrtečního odpoledne vyhrála Běloruska všech dvanáct grandslamových utkání, ke kterým letos nastoupila. Po velkolepém finále lednového Australian Open proti Jeleně Rybakinové jásala z největšího titulu kariéry. Na Roland Garros měla chuť na repete, mohla se stát i světovou jedničkou. Zatrhla jí to Karolína Muchová po zápase, na který se nezapomene. Pětadvacetiletá Sabalenková vedla 5:2 a 30:0 ve třetím setu, ztratila však 20 z posledních 24 výměn a tím i celý zápas 6:7, 7:6, 5:7.

„Hrála neskutečný tenis, ale já měla řadu příležitostí, které jsem nevyužila. Když jsem si prohrála podání (na 5:4), začala být ještě agresivnější a já přišla o rytmus. Jsem samozřejmě strašně zklamaná, ale to bude OK,“ hodnotila Sabalenková mač, jenž trval 3 hodiny a 13 minut. Zase ta třináctka…

Pro Muchovou měla Běloruska jen slova uznání. „Možná se pohybuje trochu mimo radar, ale vždycky předvádí skvělý tenis. Má dobré voleje, umí přitvrdit. Jakmile jí dáte kratší míč, už se hrne na síť. Konstruovat výměnu je proti ní velmi zrádné.“

Ačkoliv pro některé si zápas sama prohrála a postup Muchové přičítali psychickému kolapsu poražené, světová dvojka to tak neviděla. „Nebyla jsem nervózní nebo pod extra tlakem, bojovala jsem o každou příležitost. Emocionálně jsem na tom byla dobře.“

Odmítla i fakt, že by ji ve Francii poznamenaly politické konfrontace ohledně války na Ukrajině a podpoře diktátora Alexandra Lukašenka.

„Cítila jsem se zle jen po jedné tiskovce, po níž jsem nemohla usnout. Jinak jsem se tím nezabývala. Jediné, co v životě umím dobře a co můžu kontrolovat, je tenis. Takže jsem se soustředila, aby mě od něj nic nevyrušovalo. Vezmu si z turnaje jen to dobré. S tenisem rozhodně nemíním končit, vrátím se silnější,“ slíbila s úsměvem a potvrdila, že už obdržela britské vízum a může tedy poté, co měla loni stejně jako zbytek ruských a běloruských občanů zákaz startu, nastoupit ve Wimbledonu. „Juchúúú. Skvělá zpráva, takže můžu jít slavit!“