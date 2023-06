Kouč Muchové: Byla nemocná, pálily ji plíce. Na Wimbledon nebude úplně fit

Trenére, co jste si během finále říkal za stavu 2:6, 0:3?

„Už to nevypadalo, že by Kája mohla zápas otočit. Stále jsme ale povzbuzovali. Věřili jsme, že v ženském tenise je možné vše. Naštěstí Kája pak dostala trochu vzpruhu. Nevím, od koho ten adrenalin vzala, ale bylo to neuvěřitelné. O to víc, čím si na turnaji a před ním prošla. Zraněním, chorobou, neskutečně těžkými zápasy. Že to dokázala proti nejlepší hráčce světa otočit a chybělo jen kousek, je úžasné. O to víc nás porážka mrzí a jsme smutní. Kdyby bylo finále jednoznačné, OK, ale chybělo fakt strašně málo. Bylo to o pár míčích. Bohužel už v závěru neměla energii. Už jí došla.“

Závěr byl tedy o silách?

„Určitě ano. Je třeba si uvědomit, že Rybakinová tady vzdala. Kája měla tu samou nemoc, ale zabojovala a dostala se do finále. A ve finále hrála ještě takovýto tenis. Je to fakt neuvěřitelné.“

Co jí přesně bylo?

„Během turnaje měla chycené plíce nebo průdušky a mírně zvýšenou teplotu. Nebýt všech těch věcí, které jsme s ní museli udělat a všech těch medikamentů, které dostala předepsané… A během toho hrála. Dva zápasy odehrála s tím, že ji šíleně pálilo na plicích. Konzultovali jsme to ale s doktorem a ten říkal, že může hrát. Jen že to bude těžké. To jsou věci, o kterých se během turnaje nemluví, ale my to víme. A tím, že to víme, hodnotíme její výkon a výsledek na turnaji, že je pro nás vítězka.“

Co o Karolíně vypovídá, že v posledních dvou kolech grandslamu dokázala takto otáčet zápasy?

„Je to obrovská vůle. Kája je mimořádně ctižádostivá, nevzdává se. Vůbec nevím, odkud energii vzala. U ní je to vítězství neskutečné vůle a touhy. Který jiný hráč by nastoupil po tom všem, co ji postihlo? Kolikrát už musela vzdát turnaj nebo prohrála kvůli zranění. Vždy ji to srazilo a ona se vždy zvedla. Je to úžasné a to je i jedna z těch věcí, proč si ji všichni vážíme a proč se pro ni budeme snažit dělat dál maximum.“

Nechceme vás děsit, ale už za tři týdny začíná Wimbledon…

„To je super, že mě nechcete děsit, ale vyděsili jste mě. To bude setsakramentská práce. Už teď je jasné, že stoprocentně připravená na Wimbledon nebude. Ale budeme se snažit o takový plán, aby byla co nejlepší. V první řadě ale musí být fit, a to je úkol nejbližších dní. Aby se doléčila a dala se fyzicky do pořádku. To je jediné, co nás teď zajímá a ostatní plány a turnaje teď nebudeme zatím řešit.“