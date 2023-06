Tým kolem Muchové odhalil vítězný rituál, ale i puchýře či noční šichty

PŘÍMO Z PAŘÍŽE | Sedm zápasů svedla Karolína Muchová na Roland Garros. Sedmkrát vyběhl její kondiční trenér a fyzioterapeut Jaroslav Blažek v den utkání na dvanáctikilometrovou trasu k pařížské dominantě Eiffelově věži, když ještě ostatní vyspávali v pronajatém domku. Před těžkým 1. kolem proti Marii Sakkariové nemohl nervozitou spát a po cenné výhře mu tenisový trenér Emil Miške navrhl: Víš co? Funguje to, musíš tenhle rituál držet. „A klobouk dolů, že to taky udělal,“ ocenil slovenský kouč.