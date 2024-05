Roland Garros ONLINE: Vondroušová proti Španělce, hrát bude i Plíšková

Další tři české tenistky dnes na Roland Garros usilují o postup do druhého kola. Do pařížského grandslamu vstupují jeho bývalá finalistka Markéta Vondroušová, Karolína Plíšková a Linda Nosková. Šlágrem dne by měl být souboj čtrnáctinásobného vítěze Rafaela Nadala s turnajovou čtyřkou Alexanderem Zverevem. ONLINE přenosy sledujte na iSport.cz.