Roland Garros: Macháč vydřel postup. Dál jdou i dvě Češky, další dvě končí

Finalistka turnaje z roku 2019 Vondroušová postoupila do 3. kola antukového grandslamu potřetí v kariéře a poprvé od roku 2021. Podruhé v sezoně vyhrála utkání, v němž obdržela „kanára“. Podařilo se jí to také na únorovém turnaji v Dauhá proti Belgičance Greet Minnenové.

Utkání Vondroušové s Volynetsovou začalo již ve středu, kvůli nepříznivému počasí ale bylo za stavu 0:6, 4:1 z pohledu české tenistky odloženo. Déšť narušil také dohrávku. Vítězka loňského Wimbledonu Vondroušová stihla po návratu na kurty vyhrát jeden game, než byl duel na téměř tři hodiny opět přerušen.

Po návratu se podařilo stříbrné olympijské medailistce z Tokia druhý set dotáhnout a v rozhodující sadě utekla do vedení 4:0. Volynetsová sice manko jednoho brejku smazala, i přes bojovný závěr už ale nesrovnala. Vondroušová ukončila utkání při třetím mečbolu.

V dalším kole narazí Vondroušová na přemožitelku Siniakové Paquetovou. Také ony měly hrát ve středu a dnes byl jejich duel kvůli dešti dvakrát přerušen. Česká reprezentantka otočila v prvním setu nepříznivý stav 1:3 pěti vítěznými gamy za sebou. Na začátku druhé sady bylo utkání poprvé přerušeno. Po návratu Siniaková nezužitkovala náskok 3:1 a ve zkrácené hře prohrála 2:7.

V rozhodujícím setu se Paquetová ujala vedení 2:0, než byl duel opět přerušen. Siniaková potom dvakrát prolomila soupeřčin servis a podávala na vedení 5:3. Servis ale ztratila a rozhodl super tie-break. V něm 136. hráčka světa Paquetová získala vedení 5:0, a přestože Siniaková snížila na 6:7, další tři míčky získala francouzská tenistka.

Bouzková měla duel s Fettovou i před středečním přerušením dobře rozehraný. Do dohrávky vstupovala s vedením 6:2, 1:0. Od stavu 2:2 pak získala zbývající čtyři hry a využila druhý mečbol. Bouzková se dvouhře probojovala do 3. kola Roland Garros poprvé v kariéře.

Tenisový grandslamový turnaj Roland Garros (antuka, dotace 53,5 milionu eur):

Muži:

Dvouhra - 2. kolo: Medveděv (5-Rus.) - Kecmanovič (Srb.) 6:1, 5:0 skreč, Dimitrov (10-Bulh.) - Marozsán (Maď.) 6:0, 6:3, 6:4, Korda (27-USA) - Kwon Sun-u (Korea) 6:4, 6:4, 1:6, 6:3, Arnaldi (It.) - Müller (Fr.) 6:4, 6:1, 6:3, Zverev (4-Něm.) - Goffin (Belg.) 7:6 (7:4), 6:2, 6:2, Djokovič (1-Srb.) - Carballés (Šp.) 6:4, 6:1, 6:2, Hurkacz (8-Pol.) - Nakashima (USA) 6:7 (2:7), 6:1, 6:3, 7:6 (7:5), Auger-Aliassime (21-Kan.) - Squire (Něm.) 6:4, 4:6, 6:3, 6:2, Bergs (Belg.) - Marterer (Něm.) 3:6, 6:3, 6:1, 6:3, Shapovalov (Kan.) - Tiafoe (25-USA) 6:7 (4:7), 6:4, 6:2, 6:4, Griekspoor (26-Niz.) - Darderi (It.) 7:6 (7:2), 6:3, 6:3, De Minaur (11-Austr.) - Munar (Šp,) 7:5, 6:1, 6:4, Paul (14-USA) - Fognini (It.) 6:1, 6:0, 6:2, Shelton (15-USA) - Nišikori (Jap.) 7:6 (9:7), 6:4 skreč, Struff (Něm.) - Bublik (19-Kaz.) 6:2, 6:2, 6:3, Ofner (Rak.) - Báez (20-Arg.) 3:6, 3:6, 6:4, 7:5, 7:6 (10:5), Č'-čen Čang (Čína) - Sonego (It.) 7:5, 3:6, 6:1, 6:4, Moutet (Fr.) - Ševčenko (Rus.) 6:4, 6:2, 0:6, 6:3, Macháč (ČR) - Navone (31-Arg.) 6:2, 6:1, 3:6, 1:6, 6:1, F. Cerúndolo (23-Arg.) - Misolic (Austr.) 6:2, 7:6 (7:2), 6:0.

Ženy:

Dvouhra - 2. kolo: Sabalenková (2-Běl.) - Učidžimaová (Jap.) 6:2, 6:2, Rybakinová (4-Kaz.) - Rusová (Niz.) 6:3, 6:4, Vekičová (Chorv.) - Kosťuková (18-Ukr.) 7:5, 6:4, Jastremská (30-Ukr.) - Wang Ja-fan (Čína) 6:2, 6:0, Potapovová (Rus.) - Golubicová (Švýc.) 6:2, 6:2, Badosaová (Šp.) - Putincevová (Kaz.) 4:6, 6:1, 7:5, Svitolinová (15-Ukr.) - Parryová (Fr.) 6:4, 7:6 (7:3), Vondroušová (5-ČR) - Volynetsová (USA) 0:6, 6:1, 6:4, Paquetová (Fr.) - Siniaková (32-ČR) 3:6, 7:6 (7:2), 7:6 (10:6), Samsonovová (17-Rus.) - Anisimovová (USA) 6:2, 6:1, Fernandezová (31-Kan.) - Wang Si-jü (Čína) 6:3, 6:4, Wang Sin-jü (Čína) - Tomovová (Bulh.) 7:5, 5:7, 6:1, Bouzková (ČR) - Fettová (Chorv.) 6:2, 6:2, Danilovičová (Srb.) - Collinsová (11-USA) 6:7 (3:7), 7:5, 6:4, Keysová (14-USA) - Šarífová (Eg.) 6:0, 7:6 (9:7), Mertensová (25-Belg.) - Martičová (Chorv.) 6:4, 6:3, Cocciarettová (It.) - Bucsaová (Šp.) 6:1, 6:4, Beguová (Rum.) - Nosková (27-ČR) 6:4, 6:2, Tausonová (Dán.) - Ostapenková (9-Lot.) 7:6 (7:4), 4:6, 6:3, Navarrová (22-USA) - Erraniová (It.) 6:2, 7:5, Avanesjanová - Blinkovová (obě Rus.) 6:3, 6:0, Čeng Čchin-wen (7-Čína) - Korpatschová (Něm.) 6:2, 6:2.