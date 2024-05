Vondroušová spala s kanárem: Lidi nechápou, jak jsou ostatní dobré

Její duel proti 108. tenistce žebříčku byl přeložený na druhý den za stavu 0:6, 4:1, po jednom odehraném gamu ale zase vyhnal tenistky slejvák na dlouhé hodiny do šatny. Vondroušová nakonec potvrdila roli favoritky a mohla zajásat po vítězném krosovém bekhendu na mečbol. Byť v utkání vyhrála o jednu výměnu méně než soupeřka, duel ovládla 0:6, 6:1, 6:4. A může se připravovat na 3. kolo s domácí Chloé Paquetovou.

Jak se vám spalo na čtvrtek s rozehraným zápasem v hlavě?

„Bylo dobré, že jsem měla aspoň 4:1, že to nebylo jen 0:6. Takže člověk usíná s tím, že aspoň trochu vede ve druhém setu. A spalo se mi docela dobře, úplně jsem nad tím nepřemýšlela. Samozřejmě když nás pak dneska pustily hrát na jeden game a šly jsme zase zpátky, tak to už bylo horší. Ale zase i ten jsem aspoň vyhrála, pak je člověk pozitivnější.“

Jak zhodnotit výkon celkově?

„Zápas to byl nakonec dobrý na to, co se všechno dělo. Takže spokojenost.“

Soupeřce patří až 108. místo na žebříčku, ale třeba v prvním setu vás zcela zničila a během inkasovaného kanára jste uhrála jen 8 bodů. Překvapení, jaký výkon Volynecová ukázala?

„Mně přijde, že to teďka takhle je. Holky nemají co ztratit a hrají fakt dobře. Když jsem ji pustila ke kratším míčům, nebo aby tvořila hru, tak jsem se z toho už nedostala. Vzala jsem si pak i trošku měkčí raketu, z níž míče víc letí, abych ji nepouštěla do výměn, ve kterých mě tlačila. Nakonec to stejně bylo o pár míčích.“

Myslíte, že si fanoušci dostatečně uvědomují, jak je dnešní tenis široký a každá může porazit každou?

„Řekla bych, že spousta lidí, kteří sledují jen výsledky, si to nedokáže představit. Pro ně je 10. a 100. místo na světě hrozně velký rozptyl, ale pro nás to není nic. Taky je vidět na výsledcích, že každá holka, která je v hlavní soutěži, může hrát s každou. Jsou sice výjimky, ale není jich moc. Na grandslamech se prostě holky vyšťaví a proti každé soupeřce je to fakt náročné. Určitě není pravidlo, že zápasy se vyhrávají 6:2 a 6:2.“

V příštím kole vás čeká domácí Paquetová. Jak se připravit na rádo škodící francouzské publikum?

„Minulý rok jsem hrála na centru v Americe čtvrtfinále s Keysovou, takže to bylo dost podobné. Samozřejmě se musím připravit, že to asi bude hukot, ale nějak to k tomu patří. Publikum tady prostě Francouze táhne a je pro ně hrozně super, že hrají doma. V takových zápasech se může stát cokoli.“

A mohla byste dostat konečně dostat coby nasazená pětka taky větší kurt se střechou. Neberete si osobně, že vás z nich zatím vynechávají?

„Ani ne. Říkala jsem si dneska, že by bylo fajn, kdybychom hrály pod střechou, ale hráčů je tady tolik a pořád jsou to první kola, takže nás musejí nějak naskládat po celém areálu. I Medveděv hrál první kolo ve skleníku (kourt Simonne Mathieuové), takže to beru tak, jak to je.“