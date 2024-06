Bezva záskok, neporazitelná Cocatka. Jak Siniaková vítězí i bez Krejčíkové

„Ani jsem tu čtyřhru neměla hrát a najednou mám grandslamový titul. Upřímně řečeno, v deblu jsem v něj už ani nedoufala,“ pravila dvacetiletá Američanka, která dvě předchozí grandslamová finále po boku stále spoluhráčky Jessicy Pegulaové prohrála a do budoucna se hodlá ještě víc soustředit na singlovou kariéru.

Siniaková začala sezonu s Australankou Storm Hunterovou, ta si však v dubnu přetrhla achillovku. Pak se Češce podařilo zlákat Taylor Townsendovou, další deblové eso. Odehrály spolu turnaj v Římě, vzápětí si však Američanka podvrkla kotník a z Paříže se odhlásila. Siniakové však dala echo, že také Gauffová je kvůli zranění Pegulaové volná. A zrodila se Cocatka. Možná jen na jediný turnaj. A i kdyby, stálo to zato.

„Sedly jsme si perfektně, jedna druhé jsme důvěřovaly,“ pochvalovala si Siniaková, jež jako tradičně pracovala na síti, zatímco ranařka Gauffová diktovala od základní čáry.

Krejčíková letos v Paříži vypadla se stálou spoluhráčkou, Němkou Laurou Siegemundovou, ve 3. kole a v sezoně stále zůstává bez deblového titulu. To Siniaková má již dva a na obou dosud odehraných grandslamech to dotáhla dál než druhá půlka někdejšího dominantního páru K+S. Jejich výsledky se odráží i v deblovém žebříčku. Siniaková bude po Paříži čtvrtá, osmnáct míst před Krejčíkovou. Už za měsíc a půl se však do Paříže vrátí jako jeden tým, aby na olympiádě obhajovaly zlato.