Snažila se najít cestu, ale proti na antuce překvapivě solidní Američance Alycii Parksové, sebevědomé atletce s četným piercingem v uších, se ukázal hendikep příliš velký. Muchová v prvním zápase od půlky března padla 3:6, 6:2, 1:6 protože zdraví, její odvěká slabina, zase není na její straně.

„Je to na prd,“ povzdechla si v úterý půl hodiny před půlnocí po prvním zápase při Roland Garros od finále 2023. Loni na turnaj nepřicestovala, rehabilitoval po operaci pravého zápěstí. Nyní má obdobnou obtíž s tím levým, které potřebuje k bekhendu. „Jeden den je zápěstí lepší, druhý zase horší. Bohužel poslední dny mě dost bolelo. Chtěla jsem ale hrát a říkala si, že i s čopem mám šanci.“

Při pohledu na los logická úvaha. Parksová je známá coby často bezhlavá střelkyně, žádná antukářka. Dvaapadesátá na světě je díky výsledkům na betonu, na oranžové hlíně v sezoně vyhrála jediný ze šesti duelů. Proti Muchové však překvapila. „Hrála fakt dobře a rychle, dobře servírovala. Těžký…,“ uznala poražená, kterou po dvou a půl měsících bez zápasu srážela i nerozehranost. „To mi samozřejmě nehrálo do karet. A ještě k tomu jdu na kurt a nemám bekhend. Bylo to silný kafe, i tak jsem si pořád věřila. Ale prostě to nešlo,“ litovala rodačka z Olomouce.

Kardinální otázkou je, jak problém se zápěstím vyřešit. To pravé se snažila Muchová léčit konzervativně půl roku, než kapitulovala a šla loni v únoru na operaci, která ji vyřadila ze hry na další čtyři měsíce „Operace je i teď poslední možností, nechce se mi na ni, budu ještě zkoušet nějaká alternativní řešení. Ale když nebudou fungovat, budu muset zase na sál,“ povzdechla si.

Brzký konec v Paříži jí dal čas, aby se mohla ještě neinvazivně léčit a doufat. Názory lékařů, zda takový přístup může fungovat, se prý rozcházejí. Pro travnatou část sezony má přihlášené turnaje v Berlíně, londýnském Queensu a Wimbledon. „Zkusím dát léčbě 150 procent a budu doufat. Po pravdě teď ale nedokážu říct, jestli ještě letos budu nebo nebudu hrát…“

Sezona, během níž měla být jedna z nejtalentovanějších tenistek planety v osmadvaceti letech na vrcholu sil, začíná působit silně pochmurně.