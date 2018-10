Stephensová odstartovala Turnaj mistryň vítězně, uspěla i Bertensová

Wimbledonská vítězka Kerberová je v Singapuru při neúčasti světové jedničky Simony Halepové z Rumunska nejvýše nasazenou hráčkou a svou roli potvrdila v prvním setu. Loňskou účastnici Turnaje mistryň ve čtyřhře Bertensovou za půl hodiny smetla 6:1 a zdálo se, že jako jediná z žebříčkových favoritek v úvodním kole zápasů uspěje.

Šestadvacetiletá Bertensová se ale nenechala nezdarem v úvodním setu odradit a vývoj otočila. Hráčka, jež se dostala do Singapuru právě až po odhlášení zraněné Halepové, se postarala o největší překvapení prvních dvou dnů. Čtyři nejvýše nasazené hráčky prohrály úvodní zápasy poprvé od roku 2003, kdy byl zaveden současný skupinový formát turnaje.

Duel Stephensové s Ósakaovou byl nejen zápasem debutantek na Turnaji mistryň, ale také soubojem posledních dvou šampionek US Open. Loňská šampionka z New Yorku Stephensová v první sadě dvakrát neudržela výhodu brejku. Diváky pak pobavil i sběrač, který odstraňoval brouka z kurtu a zprvu nevěděl, jak na to. Američance se dál dařilo výborně bránit a po 51 minutách první dějství ukončila.

Druhou sadu ale ztratila, protože při setbolu Japonky udělala dvojchybu. Do třetího setu vstoupila Američanka lépe, rychle vedla a ztratila jen jeden game. První mečbol Ósakaová odvrátila, ale při druhém Stephensové pomohla dvojchybou.

"Zvládla jsem to výborně. Věděla jsem, že musím hrát skvěle, abych měla šanci vyhrát. Snažila jsem se být pozitivní a využít své šance," řekla Stephensová.

V úterý se budou v Singapuru hrát druhé zápasy Bílé skupiny za účasti českých tenistek. Nejprve čeká Petru Kvitovou souboj poražených hráček z úvodních zápasů s obhájkyní titulu Dánkou Caroline Wozniackou. Její přemožitelka Karolína Plíšková pak nastoupí proti Ukrajince Elině Svitolinové.

Tenisový Turnaj mistryň v Singapuru:

Červená skupina:

Stephensová (5-USA) - Ósakaová (3-Jap.) 7:5, 4:6, 6:1,

Bertensová (8-Niz.) - Kerberová (1-Něm.) 1:6, 6:3, 6:4.

Turnaj mistryň: Kvitová - Svitolinová 3:6, 3:6. Česká jednička začala prohrou