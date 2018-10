Jak Hrdlička pečuje o Plíškovou. Vyjednal boty na míru a milion dolarů

Účast Plíškové na vrcholu sezony pro osmičku nejlepších hráček a postup do semifinále jsou z manažerského pohledu důležité faktory. "Pomáhá, že je tady a má výsledky. Kdyby sezona byla průměrná, podprůměrná a nedostala se sem, tak by to v rámci vyjednávání bylo určitě horší," řekl Hrdlička českým novinářům.

Už dnes je proto víceméně jasné, že i dalších pět let bude hrát Plíšková, jež vloni osm týdnů vládla světovému žebříčku, v oblečení značky Fila. "Je pro Karolínu ikonická, je u nich jediná top hráčka. Tvoří se i boty pro Karolínu na míru. Protože měla výhrady, tak se dělají, aby to měla co nejkomfortnější," řekl Hrdlička, jenž se snaží také rozvíjet limitovanou řadu oblečení inspirovanou přezdívkou české tenistky Esová královna.

Hrdlička prozradil, že ze stávajícího portfolia sponzorů má Plíšková zhruba milion dolarů ročně plus plnění od firmy na oblečení. Odměny hráčka dostává třeba i za postavení v žebříčku. "Zprůměruje se za rok, a když vyjde, že byla třeba třetí, dostane bonus. Je to náš nejvýraznější partner," uvedl Hrdlička a přiznal, že by rád uzavřel globální nadnárodní kontrakt. "Třeba s nějakou americkou společností."

S celkovým počtem sponzorů Plíškové je spokojený. V dohledné době budou někteří možná doplněni, jiní nahrazeni. "Není to tak, že bychom je odmítali jako na běžícím pásu a ani se nenabízejí v hojném počtu. Je to o kontaktech, protože doba je taková, že marketinkové peníze se neshánějí úplně lehce. Výhoda je, že v Česku nemáme tolik výrazných osobností a tváří. Skončila Gabriela Koukalová, fotbalistům a hokejistům se tolik nedaří. Tenis je výkladní skříní našeho sportu a Karolína patří mezi tři osobnosti sportovního marketinku v České republice," myslí si Hrdlička.

Nahrazuje také roli fitness trenéra

Manažer má největší radost z toho, že je Plíšková ambasadorkou významné značky hodinek. Hublot propagují i bývalý atlet Usain Bolt, golfista Dustin Johnson či nejbohatší sportovec světa boxer Floyd Mayweather. "Pro globální firmy je ale Česko pořád malý trh, i když má Kája celosvětové úspěchy," podotkl Hrdlička.

A nová smlouva se rýsuje z Číny. "Potenciál v Asii je velký a zájem o ženský tenis tady roste," poukázal Hrdlička na to, že se do Šen-čenu od příštího roku přesune Turnaj mistryň. "Chtěl bych toho využít. Karolíně se tady daří, mají ji rádi a vysoká blondýna je tady úkaz. Zatím je vše na dobré cestě," řekl.

Hrdlička přitom zároveň nechybí na žádném tréninku Plíškové. "Supluju roli i fitness kouče, starám se o rozcvičky, což už jsem na turnajích taky dělal. Plníme plány Marka Všetíčka, které posílá. Protahuju Karolínu a dělám nějaké cviky od fyzioterapeuta ze Španělska. Komunikujeme v rámci naší skupiny," doplnil Hrdlička.

Osobní a pracovní role se oba snaží oddělit. Díky tomu může být Hrdlička na hráčku přísnější, když je v roli kondičního trenéra. "A snažím se ji namotivovat a vyhecovat. Zatím to zvládá dobře. Ona ví, že jsem sportovní nadšenec, sám toho pro svoje tělo dělám hodně každý den, aniž bych jako ona musel. Ví, že jsem v tomto směru profesionál," řekl devětadvacetiletý Hrdlička.

V létě po Wimbledonu měli svatbu a v poslední době působí Plíšková vyrovnaněji, což se projevuje i na kurtu. "Má uspořádaný život, žádné problémy v osobním životě. Může se koncentrovat jen na tenis, nemusí řešit žádné okolní vlivy ani patálie, které by ji od toho mohly negativním způsobem odvádět," konstatoval Hrdlička.

Do soukolí dobrých výkonů aktuální světové osmičky zapadla od srpna australská trenérka Rennae Stubbsová. "Je to prostě fajn baba. Vřelá bytost. Vymýšlí ptákoviny a je chytrá," podotkl Hrdlička a dodal: "Není častý jev, aby trenérem byla žena. Nacházím na tom spoustu pozitiv, holky si pokecají o věcech, o čem si nepopovídá ani se mnou jako s manželem. Díky tomu přijde i na jiné myšlenky."