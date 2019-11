Turnaj mistryň 2019 | Plíšková po postupu: Třetí set jsem zlomila odvahou. Teď chci finále! | iSport.cz

Proměnit proti Halepové mečbol s pomocí prasátka, to musela být velká úleva, že?

„Rozhodně. Připadalo mi, jako kdybych dostala dárek, protože jsem měla pocit, že míček půjde do sítě. Ale snad jsem si takové štěstí taky zasloužila za celý zápas, při kterém jsem si šla pro body a hrála aktivně.“

Utkání se hrálo ode zdi ke zdi. V prvním setu jste uštědřila sokyni kanára, pak jste prohrála 8 z 10 dalších gamů a ve třetí sadě ztrácel 0:2 a 0:30. Co vám nejvíc pomohlo utkání nakonec zvrátit na svou stranu?

„První set jsem hrála skvěle, ale ona mi hodně pomáhala, protože mi dávala míče přesně do míst, co jsem chtěla. Její první servis nefungoval, z druhého jsem ji tlačila. Jenže ve druhém setu začala hrát Simona chytřeji, víc čekala na mé chyby. Ty jsem samozřejmě začala dělat, protože obzvlášť na takhle pomalém povrchu je skoro nemožné odehrát dva dokonalé sety za sebou. Třetí set byl nejvyrovnanější, myslím, že jsem ho zlomila svou odvahou. Byla jsem schopná zariskovat, šla jsem si pro body a vyplatilo se.“

Karolína Plíšková se může radovat! Závěrečnou bitvu o postup ze skupiny na Turnaji mistryň proti Simoně Halepové zvládla 2:1 na sety







Hodně debat se vede o pomalém dvorci v Šen-čenu, který nahrává obranářkám. Jak vám je po chuti?

„Jsem hráčka, která si zvykne na všechno, ale potřebuju k tomu čas. Ten jsem měla. Už jsem na turnaji druhý týden. Zpočátku jsem se tady s tím povrchem trápila, ale čím víc jsem hrála, tím víc jsem si zvykala. Co jiného taky můžu dělat? Hodně mi prospěl první dlouhý zápas se Svitolinovou, protože jsme hrály řadu dlouhých výměn, byla to vážně kvalita. Myslím, že díky němu jsem se pak ve zbytku zápasů cítila lépe. Což je paradox, protože zatím jsem vždycky na Turnaji mistryň začala vítězně, a proto jsem byla po tom prvním utkání extrémně frustrovaná. Abych řekla pravdu, už jsem nevěřila, že ze skupiny postoupím, protože mě čekali soupeřky, na které moc neumím (Andreescuová, Halepová). Každopádně ani tak nejsem spokojená s tím, jak je kurt rychlý. Třeba dnes jsem si v některých okamžicích říkala: Jak to mohla vrátit, vždyť to byl tak dobrý úder? I když moje hra na takovém kurtu nemůže fungovat stoprocentně, pořád funguje dost na to, abych byla pořád ve hře. A takhle hodlám bojovat dál.“

Do semifinále jste postoupila třetí rok po sobě. Čím si vysvětlujete, že se vám na Turnaji mistryň tak daří?

„Hlavně bych teď do třetice ráda udělala ještě jeden krok navíc, nechtěla bych v semifinále zase skončit. To je teď můj hlavní cíl…“

A váš recept na úspěch při Masters? Zdá se, že na rozdíl od ostatních máte stále dost sil…

„Spíš dobře maskuju, že už mi taky dochází… (smích) Ale všechno je v hlavě. Pro mě je důležité vědět, že jde o poslední akci roku, naposledy se vyždímám ze všeho a čeká mě dovolená. Možná proto se mi na Masters tak daří. Taky mám štěstí, že moje tělo po těžkých zápasech a turnajích skvěle regeneruje. Řadu sezon jsem hrála do nejzazšího konce a vždycky vydržela. Samozřejmě už jsem taky unavená a nemůžu se dočkat dovolený, ale když se vyhrává, dá se to zvládnout snáz.“