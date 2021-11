Krejčíková zase proti Muguruzaové: Konflikt už je uzavřená kapitola

Rozhodlo o tom dění prvního dne v Guadalajaře, kde Krejčíková padla s Estonkou 3:6, 4:6 a Plíšková zdolala v nočním duelu Španělku nejtěsnějším rozdílem 4:6, 6:2, 7:6 (6).

Obě tenistky nastoupily v elegantních černých šatech a předvedly vskutku zajímavou podívanou. Plíškové utekl první set, v němž sice vedla 2:0, ale pak řadou chyb pustila soupeřku do vedení. Odpověděla však dvěma brejky v podařeném druhém dějství a v tom třetím už měla dva mečboly za stavu 4:5. Nepochodila a vzápětí při vlastním podání ztrácela 15:40. Nedáš – dostaneš, takové pravidlo už viselo ve vzduchu. Naštěstí však Plíšková zůstala silná a šlo se do tiebreaku. V něm se Češka nakonec chytila čtvrtého mečbolu, na nějž poslala Muguruzaová míček do autu. Plíšková má v třísetových zápasech letos výstavní bilanci 12:4.

Postupové scénáře ze skupiny Teotihuacán Kontaveitová si zajistí postup ze skupiny, pokud Plíškovou zdolá ve dvou setech

Pokud zvítězí Krejčíková a Kontaveitová, vyhrává Estonka skupinu, Muguruzaová je vyřazena a Češky se v neděli střetnou o druhé postupové místo

Pokud zvítězí Plíšková a Muguruzaová, vyhrává Plíšková skupinu a Krejčíková je vyřazena

Krejčíková bude vyřazena s předstihem, pokud padne s Muguruzaovou ve dvou setech

Ještě větší dojem na ni udělal samotný výkon. Spáchala sice 34 nevynucených chyb oproti 20 winnerům, to však bylo pořád mnohem lepší představení, než jaká předváděla v trénincích. „V tréninku jsem nehrála ani z poloviny tak dobře jak v zápase, propadala jsem zoufalství a depresi. Podmínky tady pro mě nejsou ideální, chyb dělám dost, jak hraju placky, tak to dost ulítává. Ale v zápase mám jiné nastavení. V tréninku jsem naštvaná, v zápase většinou ne a hraju s tím, co mám. Snažím se bojovat a najdu cestu,“ líčila spokojená Plíšková, jež zaútočí na čtvrté semifinále Masters po sobě.

Krejčíková si v noci střihla debl po boku Kateřiny Siniakové a dnes půjde znovu do práce. Poprvé od třenice na US Open, kdy téměř zkolabovala vyčerpáním a Muguruzaová ji následně obvinila z nesportovního chování, narazí na španělskou grandslamovou vítězku. Ani Češka nezůstala mlčet a prohlásila, že je smutné, když ji takhle soupeřka ponižuje. „Co se stalo, to se stalo, už to nevrátím. Jak se to sešlo, tak se to sešlo. Pro mě je to už uzavřená kapitola,“ vzkázala Krejčíková, jež se s Muguruzaovou potkávala v Mexiku na společenských akcích a jiných povinnostech. „Vážně nevím, jak to má se mnou ona, to je těžké říkat,“ naznačila, že kontakt musel být nulový.

Do zápasu si Krejčíková ponese kladnou bilanci 2:1 ze vzájemných utkání, pro Muguruzaovou jsou Češky smrtelnými soupeřkami. Od sezony 2016 s nimi má žalostné skóre 6 výher a 21 porážek.