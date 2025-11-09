Olomouc - Pardubice 2:0. Rvačka na závěr! Mahuta i Dolžnikov viděli červenou
Fotbalová Chance Liga se před reprezentační přestávkou loučí patnáctým kolem. Nedělní program otevřel debakl Karviné v Liberci 0:6. Sparta hostí Teplice, Olomouc si poradila s Pardubicemi 2:0. Vše vyvrcholí šlágrem mezi Plzní a Slavií. V sobotu Baník prohrál s Jabloncem 0:1, tři body slaví Hradec, Mladá Boleslav i Bohemians. ONLINE přenosy a SESTŘIHY všech utkání sledujte na iSportu.
Olomouc – Pardubice 2:0
Sigma si poradil doma s Pardubicemi 2:0 a navázala tak na vítězství z arménského NOAH v Konferenční lize. Na gól se na Andrově stadionu čekalo do 78. minuty, kdy otevřel skóre hlavou Daniel Vašulín. V 88. minutě zahrál na čáře rukou Louis Lurvink a byl vyloučen. Následnou penaltu proměnil Dominik Janošek. Na konci utkání se po vzájemném souboji do sebe pustili Artur Dolžnikov s Ryanem Mahutou a oba viděli červenou kartu. Východočeši padli v lize poprvé pod Janem Trousilem.
Liberec - Karviná 6:0
Slovan si poradil doma s Karvinou 6:0 a poskočil do elitní šestky tabulky. Výsledek zápasu určil první poločas, který otevřel gólem Raimonds Krollis. Jeho hlavička o tyč byla podle rozhodčích těsně za brankovou čárou. Následně byl za tvrdý faul kolenem na hlavu Azize Kayonda vyloučen Aboubacar Traore. Do přestávky se ještě trefil dvakrát Ermin Mahmič, další branku přidal Vojtěch Stránský. Po změně stran dokončil debakl Lukáš Mašek. Slezané nenavázali na výhru nad Spartou a padli poprvé pod trenérem Markem Jarolímem.
Hradec Králové - Slovácko 4:0
Hradec Králové rozstřílel Slovácko 4:0. Domácí poslal ve 22. minutě do vedení Václav Pilař, po změně stran se dvakrát prosadil Tom Slončík a jednou další střídající hráč Ondřej Mihálik. Východočeši v nejvyšší soutěži popáté za sebou bodovali. Tým z Uherského Hradiště, který po trenérské změně poprvé vedl dočasný kouč Veliče Šumulikoski, už deset kol po sobě nezvítězil a s jedinou výhrou v ligové sezoně zůstal poslední.
Zlín - Bohemians 0:1
Bohemians zvítězili ve Zlíně 1:0 a nejvyšší soutěži naplno bodovali po šesti zápasech. Jediný gól utkání dal v 69. minutě Benson Sakala. Nováček ze Zlína prohrál po pěti kolech a potvrdil, že proti „Klokanům“ se mu doma nedaří. Z posledních třinácti ligových duelů na svém stadionu je porazil jen jednou.
Dukla - Mladá Boleslav 0:1
Mladá Boleslav zvítězila v Praze na Dukle 1:0. Středočeši v nejvyšší soutěži vyhráli po sedmi zápasech a posunuli se o bod před celek z Julisky. Ve 33. minutě rozhodl utkání jediným gólem Jan Zíka. Pražané v lize prohráli po třech duelech.
Baník - Jablonec 0:1
Jablonec zvítězil v Ostravě 1:0 a minimálně do neděle poskočil do čela neúplné tabulky. Jediný gól dal ve 25. minutě Lamin Jawo. Baník pak i přes velký tlak a řadu šancí nevyrovnal a pod novým trenérem Tomášem Galáskem prohrál bez vstřelené branky i čtvrtý zápas nejvyšší soutěže. Jablonec v lize porazil Ostravu potřetí za sebou.
|#
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
Sparta
|15
|9
|4
|2
|28:16
|31
|2
Jablonec
|15
|9
|4
|2
|20:11
|31
|3
Slavia
|14
|8
|6
|0
|24:8
|30
|4
Olomouc
|15
|7
|5
|3
|16:8
|26
|5
Plzeň
|14
|7
|4
|3
|25:14
|25
|6
Liberec
|15
|6
|5
|4
|25:16
|23
|7
Hr. Králové
|15
|6
|5
|4
|24:20
|23
|8
Zlín
|15
|6
|5
|4
|19:16
|23
|9
Karviná
|15
|7
|1
|7
|24:26
|22
|10
Bohemians
|15
|5
|4
|6
|13:16
|19
|11
Ml. Boleslav
|15
|3
|4
|8
|21:35
|13
|12
Teplice
|15
|2
|6
|7
|16:23
|12
|13
Dukla
|15
|2
|6
|7
|10:19
|12
|14
Pardubice
|15
|2
|6
|7
|16:27
|12
|15
Baník
|15
|2
|4
|9
|8:19
|10
|16
Slovácko
|15
|1
|5
|9
|6:21
|8
- Skupina o titul
- Play-off o umístění
- Skupina o záchranu