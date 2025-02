Trest pro milence a kouče Rybakinové: Beze mě bys sbírala brambory v Rusku

Je to výjimečný případ. Chráníme tě před tebou samou, vysílá WTA vzkaz pětadvacetileté Jeleně Rybakinové. Poslední lednový den tenistce sdělila, že po několikaměsíčním vyšetřování mění provizorní distanc jejího kouče Stefana Vukova na plnohodnotný. Podle zdrojů serveru The Athletic se jedná o roční trest. „V zájmu ochrany důvěrnosti a integrity vyšetřování a jeho zjištění nebude WTA poskytovat další podrobnosti,“ stojí v prohlášení.

Rybakinová několik dní před startem loňského US Open ukončila s Vukovem spolupráci a na začátku listopadu najala nového trenéra Gorana Ivaniševiče. První lednový den letošního roku však oznámila, že se Vukov vrací do týmu a během údajně plačtivé konverzace uprosila Ivaniševiče, aby v něm zůstal také. Nechtěla úvodní grandslam sezony Australian Open absolvovat bez kouče, jenž mohl během zápasů sedět přímo u kurtu. Den poté, co skončila v osmifinále na raketě pozdější šampionky Madison Keysové, už legendární Chorvat rezignoval, neboť za nastalé situace pokládal vedení jedné z nejlepších tenistek světa za extrémně složité.

Rybakinovou nyní trénuje někdejší italský tenista Davide Sanguinetti, jenž spolupracuje s distancovaným Vukovem. Ten je pro tenistku mužem, od kterého se nedokáže odstřihnout, ačkoliv WTA jejich vztah popisuje jako toxický.

Portia Archerová, výkonná ředitelka WTA, poslala Vukovovi třístránkový dopis, v němž zdůvodňovala distanc. Stojí v něm, že porušil kodex chování, když Rybakinovou nazval „hloupou“ a tvrdil jí, že bez něj by „sbírala brambory v Rusku“. Vyšetřovatelé dospěli k závěru, že Vukov Rybakinovou doháněl k pláči, vystavoval ji psychickému týrání a tlačil ji za fyzické hranice, což vedlo k onemocnění tenistky. Během sezony 2024 desetkrát odstoupila z rozehraného turnaje či se z něj předem odhlásila kvůli zranění či nemoci. Nejkřiklavějším příkladem bylo US Open, kde vyhrála první zápas a pak sama od sebe na turnaji skončila.

Právě do New Yorku za ní po rozchodu Vukov dorazil, posílal jí zprávy a kontaktoval ji osobně, což měl už v tu dobu coby provizorně suspendovaný trenér zakázané. V tu chvíli údajně zasáhli rodiče tenistky. Rybakinová si pak na víc než dva měsíce dala od tenisu pauzu.

„Je mi jasné, že spolu máte toxický vztah. Usilujeme o bezpečné prostředí pro všechny a vaše chování je s tím v rozporu,“ uvedla Archerová v dopise kouči s tím, že existují čím dál silnější důkazy o tom, že Vukov s Rybakinovou jsou milenci a během letošního Australian Open například sdíleli v Melbourne jeden pokoj. To podle šéfky WTA na případu nic nemění.

O zvláštním až nezdravém vztahu tenistky s Vukovem se mluvilo již dlouho. On působí jako oheň, ona jak voda. Nešlo si nevšimnout vzteklých gest Chorvata v boxu při zápasech či jeho agresivního chování v trénincích. Tenistka ho však vždy obhajovala a dodnes tvrdí, že s ní nezacházel zle a z nastalé situace je roztrpčená.

Vždyť Vukov je mužem, který z ní udělal hvězdu. Rodák z chorvatské Rijeky sám mezi profesionály neprorazil a odešel studovat do USA. Své sportovní sny si začal plnit až s Rybakinovou. S rodačkou z Moskvy začal pracovat na začátku sezony 2019, když se v devatenácti krčila na konci druhé stovky žebříčku a Rusové v ní neviděli budoucnost, tudíž ji nechali odejít a reprezentovat Kazachstán.

Předělal jí servis, přiměl hrát útočněji. Netajil, že k práci používá své metody. Tvrdil, že dobře ví, jak flegmaticky působící Rybakinovou naštvat, aby se v utkání víc zmáčkla. „Tlačím ji, i když vím, že ona sama už tlačena být nechce. Lidem zvenku to možná může přijít až příliš, oba jsme za to ale pak rádi,“ prohlásil jednou o hráčce, jež pod jeho vedením vyhrála 8 titulů včetně Wimbledonu a vystoupala na třetí místo žebříčku.

Za své metody je teď ale také na rok v profesionálním tenise nežádoucím.