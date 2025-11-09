Přestupy v extralize ONLINE: Dynamo loví v zámoří! Do branky bere bratra slavného beka
Podpisy, přestupy, výměny, příchody borců ze zahraničí i zajímavosti. Všechny extraligové transfery sledujeme ONLINE na iSport.cz.
Zprávy ze dne 9. listopadu 2025
V Pardubicích vítají na konci reprezentační přestávky posilu ze zámoří. Za Dynamo bude chytat kanadský brankář Malcolm Subban (31). Mladší bratr slavného obránce P. K. Subbana, který v barvách Bostonu, Las Vegas či Chicaga odehrál 87 zápasů v NHL, si v Česku vyzkouší první angažmá mimo Severní Ameriku. „Věříme, že spolu s Romanem Willem vytvoří vyrovnanou a stabilní dvojici,“ uvedl sportovní ředitel Petr Sýkora pro klubový web.
Zprávy ze dne 6. listopadu 2025
Litvínov, poslední tým tabulky, získal lotyšského reprezentačního obránce Markusse Komulse. Sedmadvacetiletý hokejista v minulé sezoně odehrál 11 zápasů za Kladno, naposledy působil ve finské lize v dresu IFK Helsinky. „S ohledem na výsledky jsme potřebovali udělat změny. Markuss přichází rozšířit naše obranné řady. Tím, že uvolňujeme více hráčů do první ligy, se nám uvolnilo místo v rozpočtu. Věříme, že Markuss si místo v sestavě uhraje a vybojuje,“ řekl sportovní manažer Tomáš Vrábel. Lotyšský bek má smlouvu do 31. prosince s možností opce.
Obránce Roman Vráblík a útočníci Martin Beránek s Matějem Tomanem budou i nadále působit v Českých Budějovicích. Trojice hokejistů podepsala s Motorem nové dvouleté smlouvy. „Pro klub je zásadní budovat mužstvo s dlouhodobější koncepcí. Stejně tak je pro nás nesmírně důležité stavět na místních hráčích, kteří mají ke klubu hluboký vztah. A to všichni tři kluci, které jsme znovu podepsali, rozhodně splňují,“ uvedl sportovní manažer Jiří Novotný.
Zprávy ze dne 5. listopadu 2025
Roman Červenka prodloužil spolupráci s Pardubicemi. Reprezentační útočník a dvojnásobný mistr světa zůstane na východě Čech do roku 2028. Klub to oznámil ve středu odpoledne prostřednictvím sociálních sítí. Devětatřicetiletý forvard má v aktuální sezoně za 14 extraligových zápasů na kontě 19 bodů (4+15). Do Dynama přišel vloni v létě ze Švýcarska a v úvodní sezoně získal s mužstvem stříbrnou medaili. Více čtěte ZDE >>>
Novým trenérem Mladé Boleslavi se stal zkušený Miloslav Hořava, který po minulé sezoně skončil v Pardubicích. Potvrdily se tak dřívější informace iSportu. Do středočeského klubu se vrátil po více než šesti letech. U dvanáctého týmu extraligové tabulky nahradil Richarda Krále. Mladoboleslavský celek to uvedl na svém webu. Více čtěte ZDE >>>
Zprávy ze dne 3. listopadu 2025
Stojaté extraligové vody se znovu rozhoupaly. Zkraje reprezentační pauzy se Vítkovice dohodly na hráčské výměně s Karlovými Vary. Do Ostravy putuje pětadvacetiletý útočník Jan Šír, k Energii naopak míří skoro o rok mladší Jan Bambula. Agilní forvard končí v modrobílém dresu po roce a půl. „Po těžkém zranění z loňského závěru sezony se nedokázal vrátit na svou dřívější výkonnost a jeho role se v našem týmu proměnila,“ zdůvodňuje Václav Varaďa. Více čtěte ZDE>>>
Zprávy ze dne 30. října 2025
České Budějovice reagují na zdravotní trable v brankovišti. Motor posílí finský brankář Niclas Westerholm, který na začátku sezony vypomáhal Mladé Boleslavi. Jihočeši jej angažovalu na měsíc, protože ze zdravotních důvodů jsou mimo hru Milan Klouček a Jan Strmeň. „Potřebovali jsme urychleně řešit situaci v brankovišti a z nabízených možností nám Niclas vyšel jako nejlepší varianta. Má bohaté zkušenosti z nejvyšší finské soutěže, dobře ho známe ze vzájemných přípravných zápasů proti Kärpätu Oulu a navíc už si vyzkoušel i českou extraligu,“ uvedl sportovní manažer Jiří Novotný.
Poslední místo pardubické zálohy v Maxa lize nutí vedení extraligového klubu jednat. Podle informací webu iSport se má stát novým trenérem béčka Richard Král. Pětapadesátiletý kouč byl zbaven funkce hlavního trenéra v BK Mladá Boleslav po nedělní porážce 1:2 s Vítkovicemi, jež byla třetí prohrou v řadě. Podle všeho by tedy Král měl zůstat bez práce jen pár dnů. Více čtěte ZDE >>>
Mladé Boleslavi vypomůže při početné marodce v defenzivních řadách díky střídavým startům David Bernad z prvoligového Tábora. Jednatřicetiletý bývalý obránce Bruslařů byl měl být v sestavě středočeského celku v pátečním utkání o mimořádně důležité body proti Litvínovu. „V této sezoně se se zraněními doslova roztrhl pytel. Je to nekonečné... Z obránců jsou momentálně zranění Aleš Čech, Adam Jánošík a Alex Lintuniemi, Vojtěch Vochvest je nemocný,“ vysvětlil sportovní ředitel Tomáš Vlasák, proč se Středočeši rozhodli požádat Tábor o pomoc.
Zprávy ze dne 27. října 2025
Po změnách v realizačním týmu přebírá hokejisty Mladé Boleslavi trenér Petr Haken, který dosud působil u juniorů. Jeho asistentem bude Martin Slánský.
Na střídačce bude v tomto období přítomen také sportovní ředitel Tomáš Vlasák, který bude trenérskému tandemu poskytovat maximální podporu, uvedl klub na svém webu.
„Toto řešení jsme zvolili do reprezentační přestávky. Předpokládám, že na jejím začátku zveřejníme nový realizační tým,“ vysvětlil pro klubové kanály generální manažer Jan Tůma.
Zprávy ze dne 26. října 2025
Mladá Boleslav se rozhodla k trenérské změně po prohraném zápase s Vítkovicemi 1:2 a v reakci na 13. místo v tabulce. Odvoláni byli hlavní trenér Richard Král a jeho asistent David Havíř. „Oběma trenérům patří poděkování za jejich práci a přístup k týmu. Přejeme jim hodně úspěchů v další kariéře. Bohužel situace je, jaká je, a my musíme reagovat,“ uvedl sportovní ředitel BK Mladá Boleslav Tomáš Vlasák. Druhý asistent hlavního trenéra Martin Slánský by měl prozatím u A týmu zůstat. Další kroky a obsazení pozic u A týmu klub uveřejní v nejbližších dnech.
Zprávy ze dne 25. října 2025
Bohumil Jank na čas opouští Třinec. Zkušený obránce míří na měsíční hostování do Českých Budějovic.
Zprávy ze dne 24. října 2025
Kariéra Dušana Žovince nabírá zajímavý směr. Třiatřicetiletý bek poté, co v probíhající sezoně v rámci střídavých startů vypomáhal Kladnu, zaujal Rytíře natolik, že k nim z prvoligových Litoměřic natrvalo přestupuje. Rodák z Prahy, který si extraligu před nynějším ročníkem zahrál naposledy před více než 13 lety, zatím za Středočechy odehrál osm utkání a vstřelil dva góly.
Není to zpráva, která by se šířila jako lavina, na druhou stranu – na tuhle spekulaci v Pardubicích nenarazíte rozhodně ojediněle. Spíš čím dál častěji. O co jde? O zvěst, že by Dynamo mělo či má začít pracovat na příchodu Ondřeje a Davida Kašových z Litvínova. Web iSport disponuje informací, že i k některým hráčům týmu z východu Čech se tato zákulisní depeše dostala a různě si ji ověřují. Více čtěte ZDE>>>
Zprávy ze dne 23. října 2025
Pardubice mají další posilu. Z prvoligového Vsetína přichází jednadvacetiletý forvard Erik Pospíšil, a to formou střídavých startů. Již ve čtvrtek ho čeká premiéra v duelu proti Českým Budějovicím.
Zprávy ze dne 21. října 2025
Motoru se povedla velká věc, vedení klubu doladilo podmínky nového dvouletého kontraktu s Nickem Olesenem. Dánský útočník vlétl do sezony jako uragán, když v 15 úvodních utkáních nashromáždil 22 bodů za 8 gólů a 14 finálních nahrávek. Aby ofenzivní klenot v Českých Budějovicích udrželi i do budoucna, museli začít rychle jednat, protože kolem produktivního útočníka, jenž v květnu vyřadil Kanadu ze čtvrtfinále MS, začalo kroužit více klubů. Olesen je však na jihu Čech spokojený a ve chvíli, kdy mu Motor předhodil na stůl odpovídající finanční podmínky, se podepsal pod novou dvouletou smlouvu. Ta začne platit od května 2026 s trváním do konce dubna 2028. Pro fanoušky radostnou novinu oznamoval jihočeský klub v Budvar aréně během úterního duelu s hradeckým Mountfieldem.
Zprávy ze dne 19. října 2025
Kladno posílil útočník Martin Ryšavý, kterého Rytíři získali na hostování do konce sezony z Liberce. Dvaadvacetiletý hráč, jenž ve 12 zápasech této extraligové sezony zaznamenal jednu asistenci, by měl ve středočeském týmu najít větší herní vytížení. „V následujících týdnech by se nám měli vracet hráči po zranění a pro Martina by bylo obtížnější se v sestavě posouvat výš. Je to stále velmi mladý hráč a pro jeho rozvoj je důležité, aby hrál a měl v týmu větší roli,“ řekl liberecký sportovní ředitel Michal Birner. Bílí Tygři uvedli, že Ryšavého přesun je kompenzací za nedávný odchod brankáře Štěpána Lukeše z Kladna na sever Čech.
Zprávy ze dne 17. října 2025
V Českých Budějovicích se schyluje ke změně ve sportovním úseku. Od nadcházejícího ročníku se funkce sportovního manažera A-týmu ujme Václav Nedorost, který nahradí Jiřího Novotného. „Tahle práce mě opravdu baví a naplňuje, ale je třeba říct, že má i druhou stranu mince - obrovskou časovou náročnost. Po dvou letech v tomhle každodenním koloběhu jsem se rozhodl, že potřebuju trochu ubrat. Nicméně letošní sezonu samozřejmě dojedu podle plánu,“ řekl mistr světa z roku 2010. Nedorost nyní působí jako manažer u klubové mládeže a má zkušenosti z podobné pozice z extraligy, když působil v Mladé Boleslavi.
Zprávy ze dne 16. října 2025
V Litvínově se pokouší vyřešit zatím otřesně rozjetou sezonu. Po osmé porážce v řadě na střídačce po vzájemné dohodě končí trenér Michal Broš. Poslední tečkou byl středeční výprask 2:8 ve Vítkovicích. U týmu nadále zůstávají asistenti Jakub Petr a František Ptáček, kteří Vervu povedou do pátečního duelu v Karlových Varech.
Karlovy Vary přišly na delší dobu o zkušeného útočníka Tomáše Redlicha. Dvaatřicetiletý hráč, jenž načal v týmu Energie již šestou sezonu, musí na operaci a kvůli zranění v horní části těla přijde o většinu základní části extraligy. Jako dočasná náhrada přichází z Kladna na hostování do konce října Jakub Strnad. Západočeši o tom informovali na webu.
Zprávy ze dne 15. října 2025
Bílí Tygři Liberec museli reagovat na komplikace v brankářském tandemu. Gólman Petr Hamalčík se zranil při jednom tréninků a po plánované operaci kolene bude mimo hru do konce sezony. Severočeši v reakci získali na hostování z Kladna Štěpána Lukeše, který se už zapojil do tréninku s týmem. „Vzhledem k tomu, že Petr Hamalčík bude kvůli zranění kolene absentovat po zbytek letošní sezóny, bylo jasné, že musíme ihned začít jednat o příchodu nového brankáře. Trh s hráči na tomto postu mnoho možností dlouhodobě nenabízí, proto jsme rádi, že se nám podařilo získat v relativně krátkém čase tak zkušeného brankáře,“ uvedl na klubovém webu sportovní ředitel Michal Birner.
Zprávy ze dne 14. října 2025
Pardubice posílil Matěj Pekař. Pětadvacetiletý útočník odehrál minulou sezonu za Litvínov a v té probíhající oblékal dres Freiburgu ve druhé nejvyšší německé soutěži. Do klubu přichází Pekař primárně jako posila B-týmu, k dispozici však bude také prvnímu týmu Dynama. „Je to důrazný hráč, který prošel soutěžemi v Severní Americe. Věříme, že nám pomůže na přesilovkách, ve hře před brankou a celkově do našeho hokeje vnese trochu více důrazu,“ uvedl sportovní ředitel B-týmu Václav Baďouček.
Zprávy ze dne 10. října 2025
V Kladně krátkodobě doplňují obranné řady. Rytířům vypomůže zadák Adam Rulík, který přichází na hostování z Karlových Varů. Osmadvacetiletý rodák z Ostrova, jehož otcem je trenér hokejové reprezentace Radim Rulík, bude u Středočechů působit do 2. listopadu.
Zprávy ze dne 9. října 2025
Finský brankář Niclas Westerholm po měsíci končí v extraligové Mladé Boleslavi. Osmadvacetiletý gólman přišel k Bruslařům před startem soutěže na krátkodobou výpomoc, aby nahradil zraněného Vojtěcha Mokryho. Ten už je nyní fit a v pátek bude na soupisce týmu pro utkání 13. kola extraligy proti Hradci Králové.
Úřadující mistr rozšiřuje ofenzivní řady. Kometu Brno posiluje kanadský útočník Brendan O´Donnell, který poslední čtyři roky hrál v Německu za Düsseldorf. Třiatřicetiletý rodák z Winnipegu ovšem Česko dobře zná. Před více než pěti lety nastupoval za Kladno.
Zprávy ze dne 1. října 2025
Kladno vítá posilu. Do brankoviště přichází Švéd Oscar Dansk. Jednatřicetiletý rodák ze Stockholmu má zkušenosti ze zámořské NHL, kde svůj um ukazoval v dresu Las Vegas Golden Knights. Naposledy chytal na farmě Anaheim Ducks, a to tedy v San Diego Gulls. „Věříme, že jeho příchod nám pomůže. Má za sebou kvalitní zápasy v AHL a jsme přesvědčeni, že v Kladně na tyto výkony dokáže navázat,“ uvedl sportovní ředitel klubu Tomáš Plekanec.
Zprávy ze dne 29. září 2025
V Mladé Boleslavi vítají zvučnou posilu. Bruslaře v průběhu extraligové sezony posiluje lotyšský útočník Miks Indrašis (35). Zkušený reprezentant, který hrával v KHL, Švýcarsku, Německu či naposledy ve Švédsku, se s Bruslaři dohodl na smlouvě do konce sezony. Středočeši příchodem rodáka z Rigy reagují také na rozsáhlou marodku, na které stále zůstávají například kapitán Adam Jánošík či švédský forvard Carl Berglund.
Výměna na trase Sparta - Kladno. Do pražského celku na měsíční hostování míří Ondřej Blaha, k Rytířům se stejnou formou stěhuje útočník Kryštof Hrabík.
Zprávy ze dne 25. září 2025
Hradec Králové posílil finský obránce Tommi Kivistö. Čtyřiatřicetiletý dvojnásobný stříbrný medailista z mistrovství světa podepsal na východě Čech smlouvu do konce roku s opcí do konce sezony. V Mountfieldu naopak nebude pokračovat obránce Lukáš Kovář, jehož krátkodobá smlouva skončila. Mountfield o tom informoval na klubovém webu.
Plzeň posílí finský obránce Ville Lajunen. Sedmatřicetiletý hráč, jehož mladší bratr Jani působí ve Spartě, podepsal na západě Čech smlouvu do konce sezony.