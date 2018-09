US Open: Plíšková už je v osmifinále, Strýcová i Muchová jedou domů

Strýcová ztratila v New Yorku vyrovnaný souboj s patnáctou nasazenou Elise Mertensovou z Belgie 3:6 a 6:7 a příliš chybující kvalifikantka Muchová podlehla turnajové osmnáctce Ashleigh Bartyové z Austrálie 3:6 a 4:6. Turnajová osmička Karolína Plíšková se v neděli utká právě s Bartyovou, kterou jednou porazila a dvakrát s ní prohrála, naposledy v Číně.

V duelu s devatenáctiletou Keninovou, 65. hráčkou žebříčku WTA, Plíšková v prvním i druhém setu ztratila podání na 1:2, ale pokaždé získala brejk zpět na 4:4. V první sadě pak vyhrála i další dvě hry, ve druhé rozhodla v tie-breaku, který získala poměrem 7:2.

"Jsem ráda, že jsem to zvládla ve dvou setech. Už jsem tady nechtěla být déle, dala jsem do tie-breaku všechno. Keninová hrála hodně agresivně, zatímco já bych mohla více, což musím zlepšit do dalšího zápasu," řekla Plíšková na kurtu.

Strýcová prohrála v obou setech s Mertensovou jako první servis. Poté dokázala získat brejk zpět pestrou hrou, častými náběhy k síti i zkrácením za síť. V první sadě ale ztratila podání ještě jednou. Ve druhé už ne a za stavu 6:5 si vypracovala při podání soupeřky tři setboly, ale nesupěla. "To mě štve. Možná jsem úplně nevěřila, že můžu jít do třetího setu. To je střípek, který tam chyběl," řekla Strýcová.

Při prvních dvou setbolech Mertensová dobře zaservírovala a při třetím nereagovala na bekhendový úder soupeřky, který měla v dosahu. "Balon mi přišel hodně pod sítí a nevěřila jsem, že přejde. Nezareagovala jsem, což je chyba, v tomhle momentu se musí hrát všechno," řekla turnajová třiadvacítka Strýcová.

Tie-break druhého setu ještě dobře rozehrála. Měla náskok 3:1 a zkusila zahrát útočně servis - síť, ale volej poslala do sítě a hlasitě "zavyla" zklamáním. Pak prohrála čtyři míče v řadě a při prvním mečbolu udělala chybu. "Pak jsem cítila, že se to sypalo. Ona byla v tie-breaku v podstatě trpělivější než já," řekla česká tenistka.

Strýcová má za sebou nejlepší grandslamovou sezonu. V Austrálii a Paříži došla do osmifinále, v Londýně a New Yorku do 3. kola, které je na US Open jejím maximem. "Ukazuje mi to, že jsem pořád konkurenceschopná, což je pro mě ve dvaatřiceti letech ukazatel, že na to pořád mám," řekla svěřenkyně Davida Kotyzy.

Muchová, senzační přemožitelka Španělky Garbiňe Muguruzaové z druhého kola, tentokrát na favoritku nestačila. Ve druhém setu odvrátila za stavu 2:5 dva mečboly a zápas ještě o dvě hry protáhla. Udělala ale celkem 38 nevynucených chyb a prohrála za hodinu a půl. "Nebyl to ode mě nejlepší výkon. Ona trefila některé neskutečné balóny, ale já nepředvedla úplně nejlepší tenis. Byla jsem unavená, nohy už mi nešly. Hlava taky nefungovala. Když mi dala šanci, nevyužila jsem ji," řekla.

Díky premiérové účast v hlavní soutěži grandslamu a postupu do třetího kola by se měla posunout v žebříčku z 202. ke 140. místu. "Dostanu se na lepší turnaje, přehodnotím a změním plán. A je šance dostat se do konce roku do stovky a třeba už i přímo bez kvalifikace do Australian Open," řekla Muchová.

Serena hladce vyřadila Venus

S napětím očekávaný souboj sester Williamsových ve třetím kole US Open žádné drama nepřinesl. Mladší a úspěšnější Serena dominovala a Venus na hlavním dvorci Arthura Ashe deklasovala za hodinu a čtvrt 6:1 a 6:2

Serena Williamsová, která hraje první sezonu po loňském narození dcery Olympie, tak pokračuje v cestě za čtyřiadvacátým grandslamovým titulem. "Odehrála jsem nejlepší zápas po návratu. Tvrdě jsem na tom pracovala doufám, že se to začne ukazovat," řekla po utkání. Po využitém mečbolu se ani moc neradovala, sestru u sítě objala a i diváci ji oslavovali jen chladně.

Předzápasové napětí ještě stouplo, když si Serena ve druhé hře hnula kotníkem. O první pauze si nechala pravou nohu obvázat, ale její hru to nijak nepoznamenalo. Ve zbytku utkání jednoduše Venus přehrála - dala deset es a měla 34 vítězných úderů.

"Hrála výtečně. Já toho moc špatně neudělala, ale vůbec jsem se nedostala do hry. Byl to jeden z nejlepších zápasů, které proti mně odehrála," řekla Venus. Serena po třicátém vzájemném utkání zvýšila vedení nad sestrou na 18:12. Soupeřkou šestinásobné vítězky US Open v osmifinále bude Estonka Kaia Kanepiová, která v 1. kole překvapivě vyřadila Simonu Halepovou.

Nadal musel hodně bojovat

S vypětím všech sil a ve svém nejdelším utkání na US Open prošel obhájce titulu Rafael Nadal do osmifinále. Španěla čtyři hodiny a třiadvacet minut trápil Rus Karen Chačanov, ale favorit nakonec vyhrál 5:7, 7:5, 7:6 a 7:6.

"Jsem hodně rád, že jsem postoupil, protože jsem se octil ve velice složité situaci. Měl jsem během zápasu problémy a on hrál agresivně. Mám pár věcí, na kterých musím před dalším duelem popracovat," řekl Nadal před cestou z kurtu.

S ruským soupeřem Nadal naposledy prohrál před osmi lety a zprvu se zdálo, že Chačanov sérii šestnácti výher ukončí. Tvrdě hrající sedmadvacátý nasazený získal první set a ve druhém šel po brejku na 5:4 podávat na zisk druhé sady.

Nadal je ale jedním z největších bojovníků, jaký kdy na okruhu běhal s raketou, a nepovolil dvaadvacetiletému mladíkovi ani setbol. Za stavu 5:5 se začal snášet z nebe déšť a po zatažení střechy uklidněný Nadal přidal další dvě hry.

Odpor Chačanova ale nezlomil. I v dalších sadách musel ve většině výměn předvést výbornou hru a bojovat. Až v tie-breaku třetí sady ukázal Rus záchvěv nejistoty a třemi dvojchybami Španělovi pomohl. Ve čtvrtém setu podával Nadal na výhru, ale ještě přišla jedna ruská revolta, než zápas ukončil dalším úspěšným tie-breakem.

Nadal přežil ofenzivní smršť Chačanova a jeho 66 vítězných úderů včetně 22 es. Před dalším utkáním, ve kterém narazí na Nikoloze Basilašviliho z Gruzie, musí dávat dohromady i pravou nohu. Po prvním setech si nechal podvázat pravé koleno.

Siniaková s Krejčíkovou vyřadily "tým Bucie"

Tenistky Kateřina Siniaková a Barbora Krejčíková zvládly ve 2. kole čtyřhry těžkou překážku. Turnajové jedničky si poradily s předloňskými šampionkami Lucií Šafářovou a Američankou Bethanií Mattekovou-Sandsovou z USA 6:4 a 6:3.

Dvaadvacetileté Siniaková s Krejčíkovou si připsaly na konto už čtrnáctý vítězný zápas na grandslamu v řadě. Před cestou do Flushing Meadows totiž ovládly čtyřhru na antukovém Roland Garros i na trávě ve Wimbledonu.

Do utkání měly dobrý vstup. Šafářové vzaly podání a po dalším brejku vedly 5:2. Pak sice Siniaková přišla o servis, ale set s Krejčíkovou ovládly poměrem 6:4. Ve druhém setu už prohrávaly 1:3, ale vzápětí si ziskem pěti her v řadě zajistily postup.

Pokud Krejčíková se Siniakovou ovládnou čtyřhru i na US Open, zkompletují hattrick, který už mají z roku 2013 z juniorské kategorie.

Tři grandslamové deblové triumfy v jedné sezoně naposledy získaly americké sestry Serena a Venus Williamsovy v roce 2009. Vyhrát v Paříži, Londýně i v New Yorku v kalendářním roce jako poslední dokázaly v roce 1998 Jana Novotná se Švýcarkou Martinou Hingisovou.

Obhájkyně vyřídila Azarenkovou

Obhájkyně vítězství Sloane Stephensová postoupila po výhře 6:3, 6:4 nad bývalou světovou jedničkou Viktorií Azarenkovou z Běloruska do osmifinále. Po vyřazení Simony Halepové a Caroline Wozniacké zůstává pětadvacetiletá Američanka nejvýše nasazenou hráčkou na turnaji.

Stephensová porazila Azarenkovou i v třetím letošním zápase po výhrách v Indian Wells a Miami. Jejich dnešní duel byl krátce přerušen vinou deště, kvůli němuž byla zatažena střecha centrálního dvorce Arthura Ashe.

Devětadvacetiletá Azarenková hrála na newyorském grandslamu poprvé od roku 2015 a porodu syna Lea o rok později. V letech 2012 a 2013 na US Open prohrála ve finále se Serenou Williamsovou.

V osmifinále se Stephensová střetne s Belgičankou Elise Mertensovou, přemožitelkou Barbory Strýcové.

Tenisový grandslamový turnaj US Open v New Yorku (tvrdý povrch, dotace 53 milionů dolarů):

Ženy:

Dvouhra - 3. kolo:

Mertensová (15-Belg.) - Strýcová (23-ČR) 6:3, 7:6 (7:4),

Sevastovová (19-Lot.) - Makarovová (Rus.) 4:6, 6:1, 6:2,

Stephensová (3-USA) - Azarenková (Běl.) 6:3, 6:4,

Svitolinová (7-Ukr.) - Wang Čchiang (Čína) 6:4, 6:4,

Kar. Plíšková (8-ČR) - Keninová (USA) 6:4, 7:6 (7:2),

Bartyová (18-Austr.) - Muchová (ČR) 6:3, 6:4,

S. Williamsová (17-USA) - V. Williamsová (16-USA) 6:1, 6:2,

Kanepiová (Est.) - Petersonová (Švéd.) 6:3, 7:6 (7:3).

Čtyřhra - 2. kolo:

Krejčíková, Siniaková (1-ČR) - Matteková-Sandsová, Šafářová (USA/ČR) 6:4, 6:3.

Muži:

Dvouhra - 3. kolo:

Basilašvili (Gruz.) - Pella (Arg.) 6:3, 6:4, 1:6, 7:6 (7:4),

Thiem (9-Rak.) - Fritz (USA) 3:6, 6:3, 7:6 (7:5), 6:4,

Nadal (1-Šp.) - Chačanov (27-Rus.) 5:7, 7:5, 7:6 (9:7), 7:6 (7:3),

Del Potro (3-Arg.) - Verdasco (Šp.) 7:5, 7:6 (8:6), 6:3,

Anderson (5-JAR) - Shapovalov (28-Kan.) 4:6, 6:3, 6:4, 4:6, 6:4,

Isner (11-USA) - Lajovič (Srb.) 7:6 (10:8), 6:7 (6:8), 6:3, 7:5,

Čorič (20-Chorv.) - Medveděv (Rus.) 6:3, 7:5, 6:2,

Raonic (25-Kan.) - Wawrinka (Švýc.) 7:6 (8:6), 6:4, 6:3.

Čtyřhra - 2. kolo:

Jebavý, Molteni (Arg.) - Berrettini, Seppi (It.) 7:6 (7:3), 6:4.