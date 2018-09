Plíšková o Sereně: Chce vás zastrašit. Její kouč se zachoval jako s**č

2018-09-05 01:00:00 Serena Williamsová vs. Karolína Plíšková US Open - ženy 2018 - Serena Williamsová vs. Karolína Plíšková Stadion Arthura Ashe, New York (USA) Stadion Arthura Ashe, New York (USA) Serena Williamsová - Karolína Plíšková - 01:00 Zobrazit online přenos

Jaká je nejsilnější vzpomínka ne na dva roky staré semifinále Serenou W.?

„Byla jsem vyloženě odhodlaná ji porazit. Spousta holek proti ní jde udělat pár gamů, což je chyba. Tohle já určitě nechci. Tenkrát jsem byla outsiderka a překvapení turnaje, přesto jsem šla na kurt s tím, že ji chci porazit. Nenechala jsem se zastrašit. Ona má takové chování, že se jí dost holek lekne. Má samozřejmě i velkou hru. Ale nemyslím si, že bych ji nemohla porazit.“

Jak se vás snažila zastrašit?

„Pamatuju si, že šla a málem mě srazila u umpiru, když jsme se míjely. Chová se až arogantně, což jí pomáhá vyhrávat zápasy. Ať to klidně dělá dál. Šarapka to dělá taky, podobně si zjednává respekt.“

VIDEO | Podívejte se, jak vypadal dva roky starý zápas Plíškové s Williamsovou

Když jste Serenu porazila, přispěchal hned její francouzský trenér Patrick Mouratoglou s tím, že měla Američanka poraněné koleno a hrála na jedné noze.

„Doslechla jsem se, že Mouratoglou mluvil o jejím zranění. Mám na něj svůj názor, který nebudu říkat. Ona na své tiskovce absolutně nic neřekla. Podle mě se zachovala správně a on se zachoval jako sráč.“

Williamsová se pomalu vrací do formy. Sledujete její návrat?

„Už hraje nějakou dobu, fyzicky je na tom teď asi nejlíp, co jsem ji viděla. I nějaký zápasy už nasbírala. Proti Venus tady hrála fakt dobře. Nicméně já mám svoje zbraně. Tady to na ni umím, takže věřím, že šance vyhrát zase bude. Chtěla jsem, aby postoupila. Konečně se po čtyřech zápasech propracuju na centrkurt.“

Jak daleko máte do oslnivé formy z US Open 2016?

„Tehdy jsem se cítila skvěle, teď to je podobné. Až na to, že už nejsem černý kůň. Tenkrát nikdo nečekal, že dojdu tak daleko, nyní už se se mnou počítá. Serena má velkou hru, já také. Umím podávat, využiju i jiné své zbraně. Rozhodně mám šanci. Zase ji půjdu porazit.“

Serena je v Americe téměř zbožšťovaná. Mluví o ní jako o supermatce a tak dále. Není to už přehnané?

„Zaslouží si tu pozornost. Vyhrála spoustu trofejí. Dokázala se vrátit po porodu. To zbožšťování trochu přehnané je. Ale jsme v Americe, no. Amerika sama o sobě přehnaná je, takže jsem něco podobného v New Yorku čekala. Momentálně pro ni není konkurence.“

Je v tenisovém světě největší výzvou porazit Serenu doma na US Open?

„Nejvíc je tady porazit Serenu i Venus! (Plíšková to dokázala před dvěma lety na US Open) Serenu považuju za největší favoritku na titul, takže by bylo určitě fajn získat její skalp. I když porazit Šarapku při night session by bylo ještě víc, protože při ní ještě neprohrála.“