Padlý Federer, zničilo ho vedro. Nemohl jsem dýchat, štvalo legendu

Letošní New York nabízí tenistům svou rozpálenou tvář. Přes den se teploty šplhají ke čtyřiceti stupňům, na betonové výhni na kurtu je ještě mnohem hůř. Když k tomu připočtete ohromnou vlhkost vzduchu, jedná se o smrtící kombinaci. "Tohle není zdravé," zlobila se česká tenistka Petra Kvitová.

Extrémní podmínky dohnaly i největší tenisovou legendu. Roger Federer nastoupil na kurt v pondělí večer, jeho osmifinále s Australanem Millmanem mělo představovat jasnou záležitost. Vždyť kurzy na Švýcarova soupeře se pohybovaly okolo 14:1. Všichni už koukali směrem do čtvrtfinále, kde se rýsovala ultimátní bitva s Novakem Djokovičem.

Federer snadno získal první set, ještě ve druhém měl dva setboly. Jenže postupem času se víc dostával do hry snaživý soupeř, švýcarský favorit naopak ztrácel. Po prohraném duelu 1:3 na sety nakonec přiznal, že ho dusily extrémní podmínky. Zápas končil sice až v jednu ráno newyorského času, teploměr ale ukazoval stále 30 stupňů a k tomu velkou vlhkost.

"Myslel jsem si, že bude dnes v noci jen obrovské vedro. Jenže tentokrát jsem měl pocit, jako kdybych se nemohl nadechnout. Na kurtu vůbec neproudil čerstvý vzduch. Z nějakých důvodů jsem s těmi podmínkami hodně bojoval, tohle se mi stalo poprvé," vysvětloval po utkání muž, který na profesionálním okruhu odehrál přes 1200 zápasů.

"Bylo to velmi nepříjemné. Během zápasu se stále víc potíte a ztrácíte energii," štvalo tenisového velikána. "John se s tím srovnal lépe, on pochází z Brisbane, kde je asi největší vlhkost na světě," poznamenal. "Když se cítíte takhle mizerně, nedokážete využít šance, které v zápase máte. Tohle mě velmi zklamalo. V nějakých chvílích jsem byl šťastný, že je ten zápas u konce."

Federer si postěžoval na podmínky, které panují na zrekonstruovaném centrkurtu. "Od chvíle, kdy je tady zatahovací střecha, na stadionu chybí jakákoliv cirkulace vzduchu. Dělá to úplně odlišné US Open," prohlásil muž, který New Yorku kraloval v letech 2004 - 2008. Po pěti titulech ale už deset let čeká na to, aby zvedl nad hlavu trofej z posledního grandslamu roku.

"Kdybych šel do vedení 2:0 na sety, zápas by byl asi jiný a mohl jsem najít způsob, jak vyhrát. Bylo to prostě těžké. John odehrál výborné utkání v těžkých podmínkách," pochválil svého 29letéch soupeře. "Teď jsem rád, že si odpočinu. Vrátím se na Laver Cup a věřím, že rok uzavřu ještě silnější," nastínil svůj program.